Falta ‘Niño Verde’ a recoger credencial

Cd. de México (28 agosto 2018).- Cerró el proceso de credencialización en la Cámara de Diputados, y Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”, no acudió a recoger su identificación como legislador electo.

El militante del Partido Verde Ecologista de México fue uno de los dos que no lo hicieron. El otro, fue el morenista Roger Hervé Águila, por Yucatán, quien trascendió se encuentra hospitalizado por un derrame cerebral.

En los ocho días que duró este proceso (del 20 al 28 de agosto), se acreditó a 498 diputados, informó Mauricio Farah, Secretario General de la Cámara de Diputados.

Pese a que faltaron al llamado, aclaró, el proceso podrá realizarse con posterioridad.

Según fuentes de la Cámara alta, se tenía previsto que el militante del Verde acudiera a las 13:00 horas a realizar este trámite; sin embargo, no lo hizo.

Tampoco se dio justificación alguna, se informó.

Farah señaló que la sesión del 1 de septiembre, cuando se realizará la Sesión del Congreso General -la primera que sostendrán los próximos legisladores en el cargo- ya tiene hora y será a las 17:00 horas.

Incluso -dijo- que no existe un número exacto de integrantes por bancada, pues se esperará la información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Espero que lo podamos recibir el día de mañana. Estamos esperando ahorita la información, el registro de cada uno de los grupos parlamentarios donde nos estarían informando quiénes lo conforman, cuál es la denominación del grupo parlamentario, así como quién es el coordinador del mismo”, expuso.

“Nosotros para cualquier pronunciamiento tendríamos que estar recibiendo la notificación correspondiente. El PES podría constituirse como grupo parlamentario, esperemos al día de mañana”.

Al momento, acotó, son ocho fracciones parlamentarias, incluida Nueva Alianza.