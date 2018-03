Falta que en Chiapas se haga justicia: Diputada María Concepción Ramírez Pérez

Luis Ruiz/ASICh

En el próximo capítulo de la política en Chiapas no nos deberá ganar el odio, sino deberá prevalecer la unidad para poder cambiar al estado, porque somos muchas las mujeres y hombres que queremos que cambie, sostuvo la diputada local María Concepción Ramírez Pérez.

Al ser entrevistada después de haber acudido al registro del candidato de morena a la Gubernatura de Chiapas, enfática dijo con autoridad moral que falta que en Chiapas se haga justicia.

En su caso personal, anotó que no se ha esclarecido la muerte de su esposo, quien fue dirigente de la CIOAC en la zona de Las Margaritas. No es posible que a más de diez meses del asesinato no se tengan avances.

Hay muchos pendientes en Chiapas que deben atenderse, por lo que ella ahora promueve una ley contra la intolerancia religiosa, así como para la atención por el desplazamiento forzado.

Dijo que en el municipio de Altamirano hay desplazados por intolerancia religiosa, por lo que se espera el compromiso del pueblo y el gobierno.

En cuanto al candidato de morena a Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, consideró que los chiapanecos tienen en él una opción para elegir a quien los pueda escuchar y atender en sus necesidades.

Sostuvo que confían en el proyecto nacional de este partido político, el cual ha sido de varios años que se ha venido construyendo, para que el pueblo sea escuchado, y sobre todo que son propuestas del pueblo, por lo que quienes encabezan el proyecto deberán llevar a cabo esas propuestas. ASICh