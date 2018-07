Faltaron apoyos tras sismos.- ASF

Claudia Salazar

Cd. de México (01 julio 2018).- La Auditoría Superior de la Federación advirtió que el Gobierno federal no otorgó atención y protección a toda la población afectada por los sismos del año pasado.

El Gobierno, estableció la ASF en resultados de auditoría a la Cuenta Pública de 2017, carece de instrumentos para proteger a la población que no está en los márgenes de pobreza y que puede resultar afectada por fenómenos naturales.

Al revisar medidas de Protección Civil, la auditoría destacó que el conjunto de los apoyos por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017 se orientaron principalmente en rehabilitar la infraestructura federal y apoyar en tareas de reconstrucción de las viviendas.

“Las unidades económicas dañadas (entidades productoras de servicios, como son establecimientos, hogares y personas físicas) no se consideraron como una de las prioridades en las acciones”, cita la ASF.

La Auditoría detalla que el Fondo de Desastres Naturales dispuso de 38 mil millones de pesos, de los cuales, 22 mil 730 millones de destinaron a reconstrucción; otros 8 mil 468 millones fueron aportaciones a los estados; 6 mil 844 millones de destinaron para apoyos parciales inmediatos; y 40 millones se gastaron en la evaluación de daños.

No hubo un apoyo general pese a que los sismos afectaron a una región relevante de la actividad económica del País, citó la ASF.

“Se requiere evaluar el establecimiento de un mecanismo financiero de gestión de riesgos para apoyar la solventación de los efectos de desastres naturales en las unidades productivas y de servicios familiares o comunitarios, micro y pequeñas empresas, así como a familias que, por no estar en situación de pobreza no son población objetivo del Fonden”, se menciona.

La ASF consigna que sí se podría justificar que esas familias afectadas, por su nivel de ingreso, fueran sujetos de algún tipo de apoyo financiero o material, para recuperar su actividad económica y su patrimonio básico, como vivienda y enseres.

Además, se destacó que la Secretaría de Hacienda debe tener capacidad de respuesta institucional ante la incidencia de fenómenos naturales perturbadores y reducir los efectos negativos en la actividad económica y en la población, al tiempo de que debe mantener los principios de disciplina y responsabilidad financiera establecidos en la ley.

El órgano de control subrayó que, durante la revisión, dicha Secretaría no consideró en sus argumentos la conveniencia de crear un mecanismo financiero que proteja a afectados de desastres naturales que están fuera del Fonden.

La ASF recomendó a Hacienda que evalúe la conveniencia de proponer una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para crear un mecanismo de gestión de riesgos ante contingencias derivadas de desastres naturales, que tenga como objetivo proteger el patrimonio de las unidades productivas y de servicios, micro y pequeñas empresas, y a las familias que no son adjetivo del Fonden, pero cuyo nivel de ingreso podría justificar el apoyo financiero y material, a fin de que recuperen su actividad económica y su patrimonio.