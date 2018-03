Familia; núcleo de la sociedad: Iglesia

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La familia es el núcleo de la sociedad, misma que se ve atacada y busca disolverla, por eso la oración y el acercamiento hacia Dios, es la mejor forma de fortalecer este vínculo, se dijo en una peregrinación católica, ello al conmemorarse el día de la familia.

En una peregrinación que inició a las 9 y media de la mañana en el parque de la Juventud, concluyó en Catedral, para luego iniciar la misa correspondiente, la manifestación católica que alcanzó 3 cuadras, la mayoría de blanco y con leyendas en defensa de la familia, tenían como estandarte principal, a la Virgen de Guadalupe.

Los católicos, argumentaron que el problema es que ya no se ve a la familia como tal, la desintegración es un peligro, pero también las uniones entre hombres como la de mujeres, no coloca a la familia como tal, sino una separación mayor, al tener una libertad sobre la libertad misma.

En varias lonas largas, decía a favor de la paz, la vida y la familia, en cada uno de ellos se dejaba ver el amor a Dios pero en particular como intercesora a la virgen de Guadalupe, para que no se siga afectando al nucleo de la sociedad, otros más con globos mostraban su preocupación y petición.

De acuerdo a la Iglesia Católica, las Familias brinda la oportunidad de fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que afectan a la misma familia, “cuando hablamos de familia podemos imaginar a un grupo de personas felices bajo un mismo techo y entender lo importante que es la manutención, los cuidados y la educción de todos los miembros que la componen” se dijo.

El factor más imprescindible es descubrir la raíz que hace que la familia sea el lugar ideal para forjar valores que nos hagan crear una manera de vivir más humana y esto influirá en la sociedad, en la convivencia con los demás.

El valor de la familia no es solamente los momentos felices o la solución a los problemas del día a día. El valor nace y se desarrolla cuando cada miembro asumimos con responsabilidad y contentos, el papel que nos toca desempeñar en esta unidad, ayudando así al bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás componentes de la familia.

Para que una familia sea feliz es indispensable que todas las personas que la integran participen en los mismos intereses, compartan gustos, aficiones y se interesen los unos por los otros.