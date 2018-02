Familias afectadas por el terremoto en Chiapas podrían ser víctimas de extorsión

ASICh

En la desesperación por lo lento de la reconstrucción, familias afectadas por el terremoto del siete de septiembre del 2017 pudieran ser víctimas de extorsión, con el ofrecimiento que la ONU vendrá a pararles casa nueva a cambio de mil 50 pesos.

Personas que se hacen pasar como representantes de Organización de las Naciones Unidas andan haciendo el ofrecimiento en el municipio de Cintalapa, donde las familias afectadas se están yendo con la ilusión y aportan de inmediato dicha cantidad, porque les dicen que en tres meses después llegará un grupo de constructores a pararles su vivienda que perdieron y que el gobierno no ha podido darla.

Rigoberto Ramírez Cruz, dirigente de la Unión de Ejidos de Cintalapa y comisariado ejidal de Lázaro Cárdenas confirmó que el martes de esta semana llegaron a hacer el ofrecimiento en su localidad, y lo más seguro que también lo anden haciendo en las otras comunidades donde hubo afectaciones por el terremoto.

Sin embargo, como autoridad ejidal no está convencido de eso, por lo que le ha dicho a la gente que quien lo vaya hacer sea bajo su responsabilidad, pero tampoco le puede decir a las familias afectadas no lo hagan.

Tan solo en Cárdenas alrededor de 25 familias aportaron los mil 50 pesos, además de entrega copias de credencial de elector, curp y hasta el documento compra venta del terreno donde estaba la vivienda derrumbada por el terremoto.

En tanto, Ramírez Cruz confirmó que les preocupa la reconstrucción de las viviendas dañadas por el fenómeno natural, por lo que piden al gobierno que no se olvide ni vayan a politizar el tema.

Precisó que a las familias atendidas desde la primera etapa están a la espera de los últimos pesos del recurso comprometido y las viviendas en reconstrucción a ras de techo. Pero, a los que apenas acaban de entregarles hace poco todo parece que Bansefi no suelta el recurso, aunque SEDATU ya pasó la lista de los damnificados.

Anotó que para las familias que perdieron su vivienda y los consideraron con daño parcial, existe el compromiso del gobierno de que en marzo de este año se verá que SEDATU acepte cambiarlos de status. De esto no hay seguridad, reconoció el dirigente. ASICh