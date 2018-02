Festival del Bache en Tuxtla Gutiérrez

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Porque Tuxtla necesita buenas calles y su sociedad merece atención, se creó una mesa receptora de firmas para conocer donde hay baches y con ello, adoptarlos y festejar pero también cambiar la imagen de la capital, dio a conocer Rodrigo González.

Reconoció que no esperaban que les corrigieran el bache que festejaron, lo que ellos hicieron, fue un acto de demostración que el pueblo no está solo, que cuentan con ciudadanos que buscan mejorar a la capital que ha estado en el olvido por mucho tiempo, de parte de un sector poblacional y de las autoridades.

Ayer domingo, desde temprana hora, se apostaron en el parque de la marimba para crear esta mesa, que permite hacer conciencia en primer momento en la ciudadanía, luego sin caer en provocaciones, adoptar el bache y con ello finalmente adornarlo, recrear y buscar solución.

Arturo Cortés y acompañados de otros jóvenes arrancando el #FestivalDelBache, donde como se ha dicho, recibieron las denuncias de estos desperfectos por toda la ciudad, además de continuar el programa #AdoptaUnBache donde los ciudadanos podrán hacerse responsables de ayudar a tapar baches.

Ellos mismos se preguntaron que resultados tiene este esfuerzo ciudadano, pues finalmente no es solo por imagen, es también por salud, economía y seguridad, no es un asunto de molestar ni crear conflictos entre población y gobierno municipal y estatal.

Finalmente, algunos de los asistentes, argumentaron que es lamentable que la propia población haga lo que el gobierno está obligado hacer, para eso tiene el dinero que cobra a través de impuestos, aunque ahora aparecerán varios con ese eslogan como candidatos de los partidos cerraron.