Fotoperiodista chiapaneco denuncia presunto hostigamiento

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 18 de abril (El Estado).-Este miércoles el fotoperiodista chiapaneco, Jacob García, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para solicitar medidas cautelares que garanticen la seguridad de él y su familia, luego de que un día anterior un vehículo se estacionara frente a su domicilio para tomar fotografías de forma sospechosa.

Informó que su esposa logró ver que el automóvil color blanco -que aún se encuentra en calidad de desconocido- portaba placas de circulación con el número DSR1370 y pudieron investigar que se trata de una unidad marca Ford, tipo Fusion.

Detalló que desde las primeras horas recibió una llamada del fiscal para periodistas en Chiapas, Carlos Tovilla Padilla. En este sentido, el comunicador pidió que se realicen las investigaciones pertinentes y su caso no se convierta en un “carpetazo” más.

“Hago esta denuncia por cuestión de seguridad de mi familia y la mía propia; exijo a las autoridades que tomen medidas cautelares para que me brinden la seguridad correspondiente (….) el fiscal de periodistas se comunicó vía telefónica conmigo y me dijo que ya inició el registro de los hechos para darle seguimiento”, dijo.

Abundó que después de los hechos, su esposa acudió a la Fiscalía General del Estado para emitir una denuncia, pero lamentó que al presentarse como una ciudadana “común” (no periodista), solamente se levantara una constancia de hechos porque “tomar fotos a una casa no es un delito de investigación”, según las autoridades.

El fotoreportero del rotativo chiapaneco Portavoz y colaborador de la agencia Cuartoscuro, aseguró que aunque su trabajo se enfoca a los temas sociales y políticos de esta entidad, no cuenta con enemigos.

Recordó que hace unos meses, junto con otros colegas, fue agredido por miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) frente a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de que recientemente fue despedido injustificadamente y sin recibir una liquidación del periódico Noticias, Voz e Imagen de Chiapas.

Sin embargo, no hizo ningún señalamiento.

Finalmente, reiteró la exigencia para que las autoridades investiguen a fondo su caso y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita las medidas cautelares.