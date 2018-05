Fracasa la Feria de San Marcos: comerciantes

Ángel Mijangos

Agencia Reporte Ciudadano, Tuxtla Gutiérrez, 1 de mayo del 2018.- Luego de que concluyera la celebración de San Marcos, comerciantes que participaron en dicha celebración afirmaron que la Feria no fue lo que esperaban.

En ese sentido, los comerciantes afirmaron que las ventas en los últimos años han disminuido considerablemente, pero este 2018 los números son paupérrimos.

Aunado a esto, expusieron que el Patronato de la Feria incrementó los costos de “piso” hasta en un 100 por ciento, lo que ocasionó que las pérdidas económicas fueran mucho mayores.

“Nos incrementaron en gran manera el costo del metraje, y siendo sinceros, no recuperamos ni la mitad de lo invertido. La celebración de San Marcos desde hace muchos años ha quedado opacada, sin que hasta el momento se dé una explicación al respecto”, manifestó uno de los vendedores.

Explicaron que los organizadores de la celebración desde hace algunas ediciones han decidido apostarle más a los eventos religiosos, antes de apostarle a los culturales y musicales.

“Nos exprimieron y no invirtieron nada en los comerciantes, ni siquiera en juegos pirotécnicos. Nosotros generamos empleo y nos vemos obligados por necesidad de arriesgarnos a pagar hasta el doble con tal de trabajar, pero vimos que no fue buena idea, algunos pagamos desde 550 hasta 4 mil o más”, revelaron los inconformes.

Asimismo, indicaron que esto también se debe a la grave crisis que se vive en Chiapas, por lo que la ciudadanía decide ya no asistir a este tipo de celebraciones, en busca de ahorrarse unos pesos.

“Debemos ser claros, otro factor que nos afecta es el nulo circulante de efectivo. Sin dinero no hay compras, la gente ya no gasta como antes. También sabemos que las ferias ya no son tan concurridas, pero ese es el trabajo de los Patronatos, el dar a conocer las fiestas y los eventos”, finalizaron.