Fracasa simulacro

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El mega simulacro estatal que realizó protección civil, fue un fracaso, luego de que solo las dependencias de gobierno la aplicaron, mientras que la iniciativa privada como escuelas tanto particulares y públicas, no se tomó en cuenta.

La falta de información en redes sociales, como medios de comunicación, el desánimo de los ciudadanos, incluso la imprudencia de otros, fue lo que provocó que se diera una acción contraria a la esperada por parte de la instancia oficial que es la Secretaría de Protección Civil Estatal.

Quienes participaron como el edificio plaza, se quedaron al interior, sin darse cuenta que tenían que acudir al punto de reunión que está situado a varios metros del parque central, prefiriendo quedarse en los pasillos de la escuela de cine que se sitúa en el mismo punto.

Otros más, en restaurantes escucharon y solo dijeron que eso estaba bien, pero no hicieron nada ni los empleados lo propio para poder actuar, aunque se trató de un simulacro, los trabajadores más se metieron para seguir con sus actividades, no faltó quien externara que no tenía caso estas acciones.

En los parques, se vio gente caminando como si nada, otros más dijeron no saber, algunos se asustaron porque pensaron que en verdad estaba pasando un sismo, por lo que mentaron madre al gobierno, pues dijeron no se valía que asustaran, algunos otros solo se dedicaron a tomar fotografías.

En tanto funcionarios de Protección Civil de Chiapas, supervisaron, encontrando que automovilistas se le hecharon encima a algunos de los trabajadores por salir a la calle, otros más protestaron por el simulacro con el claxon, en estos puntos no hubo un policía para auxiliar.