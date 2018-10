Francisco Nava puso en marcha Campaña de Fumigación en Instituciones Educativas de Cintalapa

Cintalapa, Chiapas.- Con el objetivo de erradicar el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, el Ayuntamiento de Cintalapa que preside José Francisco Nava Clemente puso en marcha este fin de semana la Campaña de Fumigación en diferentes centros educativos de la cabecera municipal.

Reunidos en las instalaciones del Centro de Estudios Básicos del Estado de Chiapas (Cebech), autoridades de la Dirección de Salud y el alcalde municipal dieron el banderazo de inicio de la campaña de fumigación que abarcará las siguientes instituciones: primaria “Prof. Arturo Esquinca”, jardín de niños Julia Tort Esponda”, Telesecundaria No. 395 “Francisco Villa”, Jardín de niños “Lic. Emilio Rabasa Estebanell”, Primaria “Ignacio López Rayón”, Cebech “Emilio Rabasa Estebanell”, jardín de niños “Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca”, primaria “Simón Bolívar”, CBTIS No. 169, jardín de niños “Sostenes Esponda Farrera”, primaria “Dr. Rodulfo Figueroa”, jardín de niños “Gustavo Adolfo Becquer”, secundaria federal “Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, primaria “Enrique C. Rebsamen” y el CBTA No. 24.

Durante el arranque del operativo Nava Clemente aseguró que con estas acciones de fumigación y descacharramiento se fortalecen los trabajos de prevención contra los vectores transmisores de dichas enfermedades, para de esta manera disminuir las incidencias en la temporada de lluvia, que es cuando más se eleva la reproducción de estos.

Asimismo, el edil consideró que es importante que la ciudadanía participe en este plan de prevención, como lo hicieron los representantes de los mencionados centros educativos. “Estas instituciones se acercaron con nosotros para solicitar el apoyo de fumigación contra vectores que ha estado afectando al municipio. Los distintos catedráticos están preocupados por la situación actual respecto a la salud, es por eso que este día damos el primer paso, que es fumigar 15 centros educativos, beneficiando así a los alumnos, docentes y padres de familia” expuso.

Finalmente el presidente municipal aseguró que los trabajos de prevención continuarán en el resto del municipio de Cintalapa, a fin de proteger a la población.