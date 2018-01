Frío, lluvia y viento diezman a Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Las regiones Costa Chica, Altos, Selva y Norte, presentan problemas por las lluvias, viento y frío que se está presentando, coincidieron las autoridades de Protección Civil y habitantes de al menos 15 municipios afectados en este momento.

En la región de la ventosa, hay varios traileres acostados, ya que sus cajas iban vacías pero el viento por su fuerza terminó derribandolo totalmente, otros carros particulares, decidieron no arriesgarse, por lo que se mantiene suspendido el paso a unidades compactas, por precaución.

En tanto que debido al mal tiempo y a las constantes lluvias que se han registrado en las últimas horas en la zona norte de la entidad, provocados por el frente frío número 25, autoridades de Protección Civil Municipal del municipio de Yajalón atienden algunos deslaves que se han registrado en la periferia del municipio, sin que hasta el momento se reporten desgracias personales.

En Tila, de igual forma se presentaron deslaves, en cada uno de ellos impidiendo accesos sobre tramos, aunque las comunidades no están incomunicadas ni hay daños materiales ni humanos, aún así se está dando la atención para el restablecimiento de los acceso secundarios.

Las brigadas de apoyo se activaron en cuanto se fueron presentando los daños, incluso en la zona metropolitana, hay pequeños daños como caída de arboles, techos levantados por ser de lámina, pero que finalmente se recuperó, los vientos más fuertes fueron ayer por la madrugada.

En Tonalá, hay anuncios que fueron derribados por la fuerza e intencidad del aire, en algunos casos, no solo es el viento, sino la lluvia que ha doblegado a toda esta zona, en cada uno de los municipios, no hay personas desaparecidas, ni lesionadas se insistió.