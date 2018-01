Fuera de lugar declaraciones del dirigente del PRD: SOE

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 15 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- El dirigente estatal de los “Galileos” en Chiapas, Saraín Osorio Espinosa calificó de fuera de lugar el anuncio que hiciera el presidente del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, César Espinosa Morales quien dio por cancelado los registro de tres aspirantes a encabezar el frente ciudadano por la gubernatura del estado.

Temprano de este lunes 15 de enero de 2018, Espinosa Morales se adelantó a anunciar que los registros de José Antonio Aguilar Bodegas, ni Diego Valera Fuentes ni Rubén Velázquez López fueron cancelados, aun sin contar con un dictamen de la comisión correspondiente, pero se esmeró en señalar al más posicionado: Aguilar Bodegas.

“Hoy vimos a un presidente del PRD muy desubicado de la realidad, y vimos a un gobierno metidos en los partidos incluyendo el nuestro, que no actúa por iniciativa propia, es una orden, al menos le ordenaran que participe de manera legal”, sentenció Osorio

El también Secretario de Políticas de Alianza del comité estatal del PRD, aclaró a César Espinosa que no corresponde a él, sino al Servicio Nacional Electoral calificar y sancionar las candidaturas para un proceso electoral.

Por ello tachó de irresponsable y desconocimiento de los estatutos por parte de Cesar Espinosa de querer ser él, el que diga si o no, de lago que no está en su facultad.