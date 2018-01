Fuera de registro tres aspirantes a gobernador en PRD: Espinosa

Texto y foto: Sergio Melgar

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 15 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Ni José Antonio Aguilar Bodegas, ni Diego Valera Fuentes ni Rubén Velázquez López están registrados en la comisión electoral del PRD ya que ninguno de los tres acudió a la sede estatal a registrarse, hay dos registrados pero no recuerdo quiénes son, señaló el dirigente estatal del PRD, César Espinosa Morales.

En conferencia de prensa en la sede estatal, Espinosa Morales dijo que en el caso de Josean Aguilar Bodegas, incumplió con dos condiciones de la convocatoria: no se inscribió en la sede estatal, sino en el salón Mozé y es público que tiene una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado por presunta malversación de fondos y daño patrimonial.

En el caso de Diego Valera y de Rubén Velázquez, no se inscribieron en la sede estatal del PRD, así que para la comisión electoral es inválido el registro. A decir de la dirigencia estatal, se inscribieron 215 aspirantes a diputados locales y alcaldes, así como dos aspirantes a gobernador. De los aspirantes a alcaldes, 135 son para ayuntamientos y 80 para diputados locales.

Espinosa Morales dijo que aún no sabe con qué partidos van a ir coaligados, pero no descarta una alianza electoral con el Verde. “Podríamos ir coaligados hasta con el PAN, pero Movimiento Ciudadano perdió su registro así que jurídicamente no tiene derecho a coaligarse, hay jurisprudencia sobre eso”, recalcó.