Fuera Saúl Martínez de MORENA y CLTM

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Trabajadores del volante de diversos giros, denunciaron a Saúl Martínez Martínez, de estafar a cientos de personas que les aseguró tendrían una concesión del transporte a cambio de un pago, que presuntamente sería entregar al actual secretario del Transporte (ST).

Además de ello, el hecho de ofrecer trabajo a quienes están con obras en este momento, entre ellas la de la hidroeléctrica “Chicoasén II”, bajo el argumento que sigue estando dentro de las filas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), perteneciente al PRI.

Para los denunciantes, que pidieron la intervención del gobierno de Chiapas, dijeron que Martínez solo está velando por sus propios intereses, pidieron no dar nombres, porque se trata de sus familiares como padres y hermanos; pero que lamentablemente pidieron dinero prestado sin saber que serían estafados.

Dijeron que también pedirán apoyo a la ex diputada y dirigente estatal de la CTM, María de Jesús Olvera, con quien no pudo librar una batalla, recordaron que hasta personas armadas estaban cuando intentó arrebatar el liderazgo y que finalmente no pudo, más que colocar a su hija como regidora en Tuxtla.

Pidieron también a MORENA que no se deje engañar por este personaje, pues los ahora integrantes de la Confederación Libertad de los trabajadores de México (CLTM), bajo engaños se vendió como hombre honesto y líder nato y le ofreció a cambio de ser el líder estatal, organizar a miles de trabajadores e integrarlos a la CLTM.

Se insistió que ha ido engañando y pidió reuniones con el líder Hugo Bello Valenzo, de la CLTM; y con mentiras lo trajo a Chiapas a una supuesta asamblea que lleno con cientos de acarreados, a quienes con engaño a unos y bajo la promesa de pago a otros concentro en la capital Chiapaneca para así engañar a Hugo Bello utilizando las vilezas que ha acostumbrado desde hace mucho para engañar a los líderes nacionales, señalaron.