Funcionario de Educación se pone del lado de la CNTE

Luis Ruiz/ASICh

La designación del director la escuela secundaria técnica 149 de Ramón F. Balboa del municipio de Ocosingo, genera conflictos, toda vez que el supervisor sindical no deja entrar a 19 maestros a dar clases, a tres semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2018-2019, se le suma inclusive el jefe del Departamento.

El propio director Edeleín Pérez Cruz pidió la intervención del secretario de Educación para resolver el problema, el cual se traduce en daño a la educación de la comunidad escolar, por lo que hay actas firmadas por la comunidad solicitando que dejan trabajar a los profesores

Dijo que el supervisor de zona, quien es parte de la CNTE cierra las puertas a los docentes de grupos, dejando sin clases a los alumnos, todo porque lo considera a él de la parte oficial, debido a que se ganó el puesto a pulso, mediante evaluación que mandata la ley de educación vigente.

Aseguró que en la escuela solamente cuatro del personal son de base, la gran mayoría son interinos, pero ni a esos deja el Supervisor de zona que hagan su trabajo.

Inclusive, dijo que ya tiene la negativa del jefe del departamento, Néptar Cruz Velázquez y del supervisor de la zona 15, Anibal Villalobos, siendo que cuenta con su adscripción de director en esta escuela desde abril de este año, cuando todavía no terminaba el ciclo lectivo anterior. Sin embargo, empezó a trabajar el 8 de agosto, previo al arranque del ciclo escolar en turno.

Precisó que él ha venido realizando la tarea como director de la escuela, pero ahora el propio jefe del Departamento, Neptar Cruz Velázquez ya habló con los padres de familia pidiéndoles que lo retiren como director.

Se dijo que no entiende como este servidor público en el sector educativo, siendo de la parte del gobierno, se pone del lado de las pretensiones de la CNTE. Inclusive, llegó y prometió mucho a los padres de familia, quienes le dijeron que valorarán primero si les cumple Cruz Velázquez a cambio de apoyarlo.

El director de la escuela sostuvo que no se aferra al puesto, lo importante es que los alumnos no sigan perdiendo clases, por lo que ya pidió la intervención de la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría y de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, porque aquí se está pasando por encima de 281 alumnos. ASICh