Funcionarios de DH solicitan medidas precautorias y cautelares

Enrique Vázquez Palacios

Gerardo Guerra Talayero, Visitador General Especializado de Atención de Asuntos Indígenas; y Leopoldo Abel Esquinca Sarmiento, Director General de Quejas y Orientación, ambos funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Chiapas; presentaron una queja y la correspondiente solicitud de medidas precautorias y cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Luis Raúl González Pérez, por las violaciones a sus derechos humanos cometidos en su contra por el actual titular de la CEDH, Juan José Zepeda Bermúdez.

En conferencia de prensa, ambos funcionarios coincidieron en señalar que la queja presentada ante la CNDH, fue recibida y actuada por la Quinta Visitaduría General de la CNDH, cuyas oficinas foráneas se encuentran en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ante la cual solicitaron las medidas cautelares y precautorias, por las violaciones cometidas en su agravio, derivada de las constantes amenazas que reciben de parte del Oficial Mayor, Alberto Daniel León Montero, así como de una supuesta asesora del Presidente de la CEDH, de nombre Anevi Noemí Álvarez Coronel.

Detallan que desde el mes de marzo en que Juan José Zepeda Bermúdez fue designado titular de la CEDH, el Oficial Mayor, León Moreno, inició con sus acosos labores, indicándoles que por ser cambio de administración “el personal debe entender que algunos trabajadores ya no van continuar laborando en la institución”, toda vez que por instrucciones de Zepeda Bermúdez, comenzaron a pedir la renuncia de todo el personal, amenazándolos de que “quien no quiera, se atenga a las consecuencias, porque por parte de la Oficialía Mayor, no iban a descansar hasta lograr el objetivo”, que consiste en hacer que todo el personal renuncie.

Referente a la supuesta asesora de Zepeda Bermúdez, los denunciantes indican que de manera arbitraria y sin que exista fundamentación y motivación, mucho menos facultades legales, emite una circular donde señala que por instrucciones del titular de la CEDH, se ordena la conformación de dos grupos de trabajo, uno para el abatimiento del rezago y el segundo para la atención de quejas en trámite, violando con ello la propia ley orgánica de la institución, al hacer que dentro de la CEDH haya una doble funcionalidad para hacer un mismo trabajo.

Por ello, ambos coinciden en señalar que “la solicitud de medidas precautorias y cautelares, resultan de inminente necesidad e inmediata implementación, toda vez que las acciones en nuestra contra son sistemáticas, continuas y permanentes, y existe el riesgo de violentar a la ciudadanía por falta de certeza en la tramitación de los expedientes, ya que las Visitadurías Generales Especializadas, facultadas para iniciar expedientes, ya no se encuentran tramitando expedientes, por instrucciones bajo amenazas del titular de la CEDH”.