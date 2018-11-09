GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 2018

DEPORTISTA NO PROFESIONAL
LA CHIHUAHUENSE ALEGNA GONZÁLEZ, MARCHISTA
DEPORTISTA PROFESIONAL
EL JALISCIENSE SAÚL “CANELO” ÁLVAREZ, BOXISTA
DEPORTISTA PARALÍMPICO
EL JALISCIENSE JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CASTILLO, LEVANTAMIENTO DE PESO
TRAYECTORIA DEPORTIVA
LA DEFEÑA SAMANTHA TERÁN, SQUASH
TRAYECTORIA DIRECTIVA
AL DIRECTIVO OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA, MIEMBRO DEL COI
LA J16 DEL APERTURA 2018 DE LIGA MX
PARA HOY VIERNES
1) VERACRUZ VS QUERÉTARO / 19:00 HORAS
2) ATLAS VS PACHUCA / 21:00 HORAS
PARA MAÑANA SÁBADO
3) CRUZ AZUL VS LOBOS BUAP / 17:00 HORAS
4) LEÓN VS GUADALAJARA / 19:00 HORAS
5) TIGRES VS PUEBLA / 19:00 HORAS
6) TIJUANA VS MORELIA / 21:00 HORAS
7) NECAXA VS MONTERREY / 21:00 HORAS
PARA EL “DOMINGOL”
8) TOLUCA VS UNAM / 12:00 HORAS
9) SANTOS VS AMÉRICA / 18:00 HORAS
LIGA NMX TEMPORADA 2018 – 2019, POR ARRANCAR
ÉSTE FIN DE SEMANA SE LLEVARÁ A CABO LA JUNTA DE DUEÑOS PARA ACORDAR LOS PORMENORES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO
Mañana sábado se llevará a cabo en Nuevo México, Villa Flores, el concejo de dueños para definir los pormenores de la organización del nuevo campeonato de Liga NMX.
AQUÍ ESTARÁ MAÑOSOS CLUB, EL EQUIPO DE MIS AMORES
LA PRESENTE ES LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA NUEVA TEMPORADA DE LIGA NMX DE NUEVO MÉXICO, VILLA FLORES, CHIAPAS, ORGANIZADA POR LA LIGA INDEPENDIENTE DE FÚTBOL SOCCER NUEVO MÉXICO… LA CITA ES ÉSTE SÁBADO EN “CASA EJIDAL” DE NUEVO MÉXICO, LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL CONCEJO DE DUEÑOS DE CLUBES, QUE DE INICIO OTRA VEZ AL CAMPEONATO QUE HACE VIBRAR A LA ENTIDAD.
AQUÍ JUGARÁ MAÑOSOS CLUB, MI MAÑOSOS CLUB… LES MANDA UN SALUDO SU AMIGO, LUIS ENRIQUE “EL FRANCÉS” VÁZQUEZ