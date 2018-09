Gastan Sedesol-Sedatu 21 mmdp con opacidad

Martha Martínez

Cd. de México (18 septiembre 2018).- Las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) gastaron en 2017 más de 21 mil 745 millones de pesos en 24 programas sociales que operaron con opacidad, deficiencias básicas en su diseño y sin indicios de que tienen un efecto favorable en los problemas que pretenden atender, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el documento Fichas de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, el organismo indica que el año pasado la Sedatu erogó más de 8 mil 354 millones de pesos en ocho programas sociales que no tenían clara su población objetivo, sus estrategias de cobertura de mediano plazo o diagnósticos completos sobre el problema para el que fueron creados.

Las estrategias de Sedatu, señala el Coneval, también presentaron opacidad, ya que algunas de ellas no cuantificaron los recursos que ejercieron a nivel estatal o no contaron con registros de la población atendida, lo que impidió transparentar los apoyos otorgados.

Un ejemplo de ello, detalla, es el Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, el cual omitió registrar los recursos ejercidos en los estados y municipios.

Agrega que Sedatu operó programas sociales con criterios ajenos a la propia dependencia.

“Los criterios mediante los cuales se da prioridad a la atención de los beneficiarios del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, establecidos en sus documentos estratégicos (Matriz de Indicadores para Resultados, Diagnóstico y Reglas de Operación), pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social”, dice la ficha de evaluación.

Sobre la Sedesol, el Coneval establece que el año pasado operó 18 programas sociales, de los cuales 16 registraron problemas de diseño y operación que, en muchos casos, impidieron conocer su impacto.

A través de estos 16 programas, informa el organismo, la dependencia erogó más de 13 mil 390 millones de pesos. Los dos programas restantes son Prospera, cuyo presupuesto ascendió a más de 64 mil 670 millones, y Pensión para Adultos Mayores, que ejerció 30 mil 521 millones.

Las observaciones a Prospera hacen referencia a que carece de un programa anual.

Respecto al programa Pensión para Adultos Mayores, el Coneval advierte la dificultad para identificar a su población objetivo, no obstante, considera que esto se debe a la creciente demanda de apoyos.

De acuerdo con las evaluaciones, Sedesol gastó cuantiosos recursos en intervenciones que ni siquiera cuentan con diagnósticos que les permitan determinar los problemas a atender o con mecanismos para medir su impacto en las poblaciones objetivo.

“No cuenta con un diagnóstico de política pública en el que se defina el problema público que espera atender con su intervención”, asegura el Coneval sobre el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa.

“El programa no ha realizado evaluaciones externas que permitan identificar los resultados logrados en la población beneficiaria así como su efectividad en la atención del problema público que pretende atender”, dice respecto al Seguro de Vida para Jefas de Familia, creado en esta Administración.

La Sedesol, agrega el Coneval, incluso puso en marcha programas que, en la práctica, era mejor que operaran otras instancias.

“Existe un brecha muy amplia entre la PP (Población Potencial) y la PA (Población Atendida); lo anterior debido a que el presupuesto asignado al programa es más apropiado para que el Imjuve realice sus acciones de rectoría de la política nacional de la juventud y no para atender de manera directa a los jóvenes”, sostiene.

Desde 2017 la Sedatu está a cargo de Rosario Robles, señalada por desvíos millonarios en ambas dependencias, y en Sedesol en ese año el titular era Luis Enrique Miranda Nava.