Gays a la calle este 17 de mayo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Con una marcha, la comunidad gay, participará en la capital del estado, ello porque buscan un Chiapas sin discriminación, pidieron a todos los ciudadano unirse, sin necesidad de ser parte de este sector poblacional.

Los homosexuales y lesbianas, estarán participando del parque de la junventud al Congreso y posteriormente a Palacio de Gobierno, con el cual elevarán la voz para que se les respete en su decisión de elegir un nombre y cuerpo diferente, sentirse como lo que ellos desean ser.

Fernanda N., Paola y Dámaris todas N.; al cuestionarles, sobre el número de casamientos legales, reconocieron que solamente una decena de ellos decidió por ello, sin embargo la gran mayoría lo que menos desea es precisamente el crear una unión como esa, pues reconocen que entre ellas también hay problemas.

Lo que les preocupa es la violencia en ocasiones de la familia y de quienes se convierten en clientes; pues estos solo se acercan para causar daño pero no para el comercio sexual, al cual muchas y muchos de ellos se dedican por las noches otros más solo mantienen relaciones con una persona.

Pero también dentro de los problemas, es que no los dejan estudiar y trabajar, les niegan el espacio en lugares públicos, lo que ellos consideran que si es peligroso, porque se ponen en riesgo, son seres humanos y como tal deben de respetar sus derechos, ya que ellos no son un problema social como lo es la homofobia.

Los homosexuales están en los 123 municipios, no hay lugar donde no exista, al igual que no falta un hombre que las desee, por ser igual homosexuales o porque tienen una simple atracción a lo desconocido, pero que terminan siendo pareja para largo, de manera silenciosa.