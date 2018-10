Gobierno de Chiapas de “oídos sordos” ante los desplazados

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de octubre (El Estado).-A 16 días de haberse instalado en un plantón a las afueras de palacio de Gobierno, desplazados de varios municipios de Chiapas no han recibido la atención adecuada en alimentación, salud y educación, por lo que se reactivaron las protestas en Tuxtla Gutiérrez, puntualizó Armando Méndez Núñez, vocero de los afectados.

Recordó que las personas provienen de los ayuntamientos de Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó, porque fueron retirados de sus tierras y nadie ha intervenido para solucionar este conflicto.

Una parte de los desplazados acudieron a la sede del Congreso del Estado, para exigirles a los integrantes de la 67 legislatura a que instalen una mesa de negociación, para resolver las condiciones actuales en las que se encuentran.

Méndez Núñez recordó que el Gobierno de Chiapas no cumplido con los compromisos que se firmaron en distintas minutas, tampoco han sancionado a los responsables de los desplazamientos forzados.

Entre otras cosas, los inconformes están pidiendo a los representantes gubernamentales a que desarmen a los grupos paramilitares, para que tengan un retorno seguro a sus comunidades.

Los desplazados se enfrentan, además, a otros problemas relacionados con el cambio de alimentación, de actividades laborales y también culturales, porque habitan en zonas que no comparten las mismas costumbres y tradiciones que ellos.

En su momento también se denunció que el gobierno del estado ha entregado algunos víveres que resultan insuficientes; no obstante, también se debe el pago de renta de los cuartos y bodegas donde el grupo en cuestión ha vivido, bajo condiciones poco favorables.

Más de 400 personas aún se mantienen a las afueras del palacio estatal; 180 niños se mantienen sin recibir clases y las promesas de la Secretaría de Educación nunca se cumplieron.

Finalmente, es importante mencionar que, ante la situación precaria que atraviesan los desplazados, la misma población y grupos empresariales han acudido al campamento para entregar insumos que les permiten subsistir.