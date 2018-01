Gobierno de Chiapas ignora a maestros que exigen pagos

El Estado/Agencia

Los representantes en el gobierno de Chiapas hasta el momento han ignorado las diferentes protestas que han realizado profesores idóneos de 2016 que exigen el pago de 60 millones de pesos correspondiente a un año de salarios.

En ese sentido, Erick Ruiz Alegría, quien habló a nombre de los afectados, lamentó que hasta el momento no se haya hecho el pago regular de los sueldos, y, según lo expresado, es “evidente que hay un desvío económico de todo el recurso que va destinado hacia el pago de nuestros salarios”.

Puntualizó que, a pesar de las diferentes movilizaciones pacíficas que han hecho en los días recientes en la capital de Chiapas, no obtenido ninguna respuesta favorable o solución por parte de las autoridades educativas.

Aseguró que la mayoría de las maestras y profesores afectados daban clases en las comunidades más marginadas del estado; sin embargo, por la falta del dinero, decidieron irse a un paro de actividades, por lo que 12 mil alumnos están sin clases en estos momentos.

Incluso, enfatizó que han pedido dialogo al gobierno del estado pero solamente han recibido evasivas de parte de las instituciones encargadas del tema; a la inconformidad, se suman la falta de pago de aguinaldos y bonos salariales.

Esta problemática está afectando de manera directa a 460 profesores que también tiene familiares que dependen de ese recurso económico; la situación se ha tornado tan compleja que, ahora, hasta los servicios médicos se han negado a los docentes, por el pago de cuotas.

Es importante mencionar que, de acuerdo con los maestros en protesta, ellos ingresaron a trabajar bajo el examen de ingreso al servicio profesional docente, luego de aprobarlos y ser catalogados como idóneos; dependiendo el lugar en la lista de prelación y de plazas ofertadas, es como obtuvieron los espacios para ir a las comunidades.

Expresó que el gobierno ha puesto como excusa que no hay un techo presupuestal o la solvencia económica para pagar, a pesar que realizaron un examen de ingresos con la firma de un contrato en los espacios disponibles.

Finalmente, aseguró que a pesar de que 12 mil alumnos no están recibiendo clases en diferentes zonas de la entidad, cuentan con el respaldo de los padres de familia al grado tal que, de ser necesario, bajarían a la capital chiapaneca para respaldar el movimiento.