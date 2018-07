Gobierno de Chiapas, omiso ante asesinato de Karla Velasco

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 23 de julio (El Estado).-A 20 días del asesinato de Karla Gómez Velasco, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha entregado información que esclarezca este crimen y no tienen más datos del caso, dijo Mari Cruz Velasco Nájera, madre de la joven.

Consideró que lo ocurrido con su hija fue un feminicidio aunque las autoridades lo han querido manejar de otra forma.

Aseguró que lo único que quieren es que se lleven a cabo con prontitud las mecánicas de lesiones y hechos; hasta el momento las autoridades encargadas del tema no han presentado un avance significativo en la investigación, ni siquiera han recuperado las pertenencias de la víctima.

A 20 días del crimen -puntualizó la madre-, se ha quedado “sin la mitad de su vida” y no tiene claro cómo vivirán ante la ausencia de su hija.

Velasco Nájera pidió al gobierno del estado a que encuentren a los responsables del asesinato y reciban el castigo de la Fiscalía, sobre todo, dijo, porque se ha señalado el nombre de algunos sujetos con los que estuvo antes de su muerte.

La joven Gómez Velasco -dijeron los padres de familia- salió un martes a las 10:00 horas del día para entregar las oficinas donde trabajó en el periodo de campaña del excandidato, Carlos Penagos Vargas; más tarde, en la noche, le comunicaron que (sus compañeros laborales) en 20 minutos la llevarían a su casa porque se fueron a convivir, pero nunca regresó.

La señora Velasco Nájera explicó que en su declaración señaló a la jefa inmediata de su hija de nombre Laura, su hermana y chofer. Sin embargo, con esas personas no ha entablado comunicación y después de lo sucedido desaparecieron.

Quiere que las autoridades apliquen la Ley para todas las personas que participaron en el crimen; los hechos ocurrieron el pasado martes 3 de julio y a su hija la encontró muerta al siguiente día.

Finalmente, en conferencia de prensa, se informó a los medios de comunicación que la joven presentaba daños en el cuerpo (con costillas rotas) y golpes en el estómago, por lo que esperan que las autoridades den resultados a la brevedad.