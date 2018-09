Gobierno del estado sin entregar los 300 MDP para la reconstrucción

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 6 de septiembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Este viernes se cumple un año del terremoto que causó una gran destrucción en la mayoría de los municipios de Chiapas. Ante ello la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos dio a conocer que la reconstrucción en la entidad se encuentra estancada.

Esto debido a que el Gobierno del estado no ha entregado el 30 por ciento del recurso del FONDEN para continuar y concluir la reconstrucción de viviendas y escuelas afectadas.

Tommy Van Stvaten Gus integrante de los observadores internacionales del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) dio a conocer ante diferentes medios de comunicación que en el recuento realizado por un recorrido realizado en comunidades y municipios que fueron afectados por el terremoto, el panorama es desalentador.

Para citar un ejemplo expuso que en algunas comunidades y colonias del municipio costero de Tonalá, la reconstrucción no ha alcanzado ni el 50 por ciento.

Ante ello los organismos observadores de derechos humanos señalaron que ante la situación las autoridades estatales deberían aplicar un segundo censo, pues hay familias que están al aire libre.

“Lo que se constató es que las poblaciones afectadas recibieron apoyos no gubernamentales, es decir de instituciones u organizaciones, sin embargo las personas aún, mantienen la esperanza de que el gobierno les va ayudar”, explicó.

Esta situación conlleva a que la reconstrucción del estado tras el sismo podría ser una farsa, pues el Congreso del Estado dio a conocer recientemente que se tenía un avance del 90 por ciento en este tema.

En lo que corresponde al recurso del FONDEN, los integrantes de la Red de Observadores dieron a conocer que la federación ya entregó el dinero, no así el gobierno del estado que tiene como obligación dar el 30 por ciento del dinero, lo que sería cerca de 300 millones de pesos.

En comunidades como Paredón en Tonalá, sí llegó ayuda pero tampoco se realizó de manera completa la reconstrucción, donde la Fundación Azteca reconstruyó con los materiales más baratos algunas viviendas.

La situación da muestra de que la reconstrucción después del terremoto, más allá de la falta de recursos en algunos casos no ha dado comienzo.

“La reconstrucción la han realizado los propios pobladores, pues la mayoría no entro en el censo oficial de la Sedatu. Esa es la situación en la que se encuentran los afectados, por lo que las autoridades deben aclarar dónde está el recurso destinado para tal fin”, puntualizó el observador.