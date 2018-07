Gobierno humano y justo: Escandón

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), entregó la constancia que acredita a Rutilio Escandón Cadenas, como nuevo gobernador de Chiapas, en el periodo diciembre 2018- diciembre 2024, acuerpado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES).

El ahora gobernador electo, dejó en claro que se acabó la parafernalia y el dispendio en fiestas, que salen del erario; pues no más un gobierno rico y un pueblo pobre, al tiempo de sostener que se espera una equidad en el contexto en general, sin seguir aplastando a los más pobres.

El presidente consejero local, Oswaldo Chacón Rojas, fue el encargado de presentar el documento y acreditarlo con el cargo por los siguientes seis años, ahí junto con una comitiva, el nuevo mandatario fue ovacionado por los presentes quienes reconocieron el trabajo del entonces candidato.

Posterior, Escandón se dirigió hasta la zona poniente, donde ya lo esperaban una multitud de chiapanecos, que habían votado por él, ahí mostró su agradecimiento y resaltó que está respaldado ese apoyo ciudadano, el cual se reflejará en el tiempo de su llegada el próximo 8 de diciembre.

Dejó de manifiesto, que será un gobierno austero, pero al mismo tiempo, elevará el nivel de vida de los chiapanecos, habrá salario digno para los trabajadores, mientras que para los funcionarios les bajará el sueldo; porque no es posible un gobierno rico y un pueblo pobre subrayó en varias ocasiones.

También dijo que será un gobernador pie a tierra, caminará y conocerá sin parafernalia lo que ocurre en Chiapas, recorrerá la entidad para que nadie engañe al mandatario, no habrá mentiras y quien cumpla seguirá, quien no, será castigado con todo el peso de la ley.

Habrá un ahorro en el erario, pues se evitará que se use las unidades aéreas para viajes del gobernador o de su familia; hoy será solamente para asuntos indispensables como la salud, de emergencia, no será para uso de particulares; todo eso habrá de cambiar.

Agradeció el voto, al tiempo de abrazar al pueblo con un trabajo desde el mismo 8 de diciembre, se trabajará por los más pobres, se tendrá atención a los empresarios, se logrará consolidar economía y todo lo que sea necesario para que Chiapas siempre le vaya muy bien.

Escandón Cadenas, también comentó que es necesario, apoyar a los de la tercera edad, y para ello habrá el aumento correspondiente, porque esa es una posición donde se comulga con las mismas ideas de López Obrador, recapituló que no cesará en su afán de trabajar por el estado.

Es licenciado en derecho, también cuenta con una maestría y posterior un doctorado, todo en derecho; dentro de su trayectoria política, ha sido Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Chiapas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el cual militó por años.

Así mismo su experiencia legislativa está basada en el Senado de la República, bajo las siglas del Sol Azteca, donde presentó iniciativas de ley, en particular para beneficiar al Estado de Chiapas, contemplando una línea izquierdista, en todo momento, desde que ingresó a las filas partidistas.

Los cargos públicos, fue delegado de Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero; jefe de no Inmigrantes en Chiapas, sub delegado Regional en la misma entidad, director de la Frontera Sur y director jurídico de la Zona Chiapas y Oaxaca; además director del Registro Público de la Propiedad.

Entre otros cargos, fue director del Trabajo y Previsión Social, Subdirector General del Instituto Nacional de Migración, Agente del Ministerio Público delegación Coyoacán, entre otros cargos en el Centro del país, donde se desempeño también en otros contextos públicos.

Fue parte en el gobierno de Baja California, Secretaría del Trabajo de esa misma entidad, en el Instituto de Salud Mental, y Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Dentro de las publicaciones está en las dependencias donde sirvió y refiere acciones relacionadas a las entidades para mejorar el servicio público, en el cual incluye el Derecho Constitucional, en el seminario Derecho Teoría General del Estado, entre otros.