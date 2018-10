Gobierno Municipal de Berriozábal exhorta a la CFE a instalar mesa de negociación

Berriozábal, Chiapas.- El Gobierno Municipal de Berriozábal exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instalar una mesa de negociación a la brevedad posible para solucionar la situación financiera entre este Ayuntamiento y la empresa productiva del Estado.

En este sentido, el presidente municipal de Berriozábal, el Lic. Joaquín Zebadúa Alva, en conferencia de prensa dio a conocer que el pasado 2 de octubre, la CFE informó al Gobierno Municipal sobre un adeudo por la cantidad de 2.8 millones de pesos, sin dar mayores detalles del endeudamiento.

Al respecto, el alcalde solicitó a la Comisión Federal un desglose del adeudo, el cual fue elaborado por localidad con conceptos correspondientes principalmente al alumbrado público y bombas de agua. Lo anterior, sin detallar cuáles adeudos correspondían al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) y cuáles a este Ayuntamiento.

Es importante mencionar que durante el mes de septiembre no se bombeó agua del Brazo Norte y ante el evidente deterioro del servicio de alumbrado público que se sufrió en este municipio en los últimos meses, el Gobierno Municipal solicitó de manera cordial a la CFE que se realizara de manera conjunta un censo que tuviera como finalidad conocer la ubicación y el total de cada una las luminarias y su clasificación dentro del municipio, con el propósito de llevar a cabo los ajustes correspondientes al adeudo.

Dicho oficio, explicó Zebadúa Alva, fue recibido por la Comisión Federal de Electricidad el 23 de octubre y tan solo dos días después y sin mediar respuesta alguna al mismo, la Comisión Federal procedió a cortar el suministro eléctrico, a la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la cabecera municipal.

El presidente municipal recalcó que en el mismo oficio, informó a la CFE que la actual administración municipal no recibió ningún tipo de documentación por ningún medio, correspondientes a convenios, censos o estadísticas, que permitieran conocer del estado actual que guardan los asuntos relacionados con dicha empresa sin que eso generara ninguna respuesta en ningún sentido por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Informo a la ciudadanía que desde el momento de arranque de esta administración, informé a la auditoria superior del estado, que el gobierno saliente no entregó ninguna información y que a la fecha he interpuesto las denuncias penales correspondientes, contra quien o quienes resulten responsables, por la sustracción y ocultamiento de información pública”, subrayó el edil.

En virtud de lo anterior, se instruyó al Defensor de Derechos Humanos del municipio, para que revise la situación y en caso de que haya una posible violación del Derecho Humano al Agua de los berriozabalences, interponga las quejas correspondientes ante las instancias legales competentes.

Asimismo se instruyó a la autoridad hacendaria municipal, que notifique a la CFE del adeudo que dicha empresa podría tener con este Ayuntamiento, por el concepto de uso de suelo para el establecimiento de los postes que permiten el tendido del cableado eléctrico, el cual se estima en aproximadamente 25 millones de pesos.

En la conferencia, Zebadúa Alva solicitó el acompañamiento del Gobierno del Estado y del equipo de transición para que dicha mesa de negociación pueda llegar a buen puerto, “convencido de que la cordialidad y buena relación inter institucional que genera la posibilidad de que la CFE se establezca en Chiapas abre la oportunidad de deshacer malentendidos y tratos injustos que los chiapanecos hemos vivido por décadas”.