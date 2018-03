Gobierno no es dueño de Chiapas, solo son servidores: Arzobispo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- “Todos somos culpables de esta situación que vivimos, pero también ahora es una oportunidad para que despertemos y abrir los ojos para sentir el dolor, el hambre y la dificultad de los otros” señaló el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla.

El llamado del clérigo fue a que todos despierten y ahora en las elecciones tanto federal, estatal y municipal, el pueblo sepa elegir a las autoridades que habrán de gobernar, pero con esa conciencia de que no solo son ellos, sino el pueblo mismo que tiene que apoyar para cambiar las cosas.

Cuando el campo de trabajo logre hacer lo que tiene que hacer, desde la familia se consolide esa unión y fomentar la calidad humana, para el entrevistado Chiapas es un pueblo bendecido por Dios, el problema es que la ciudadanía se deja engañar por mucha gente y no se sabe valorar lo que se tiene.

La felicidad no está en tener mucho, sino saber aprovechar lo que Dios ha dado, no hay que desaprovechar la tierra, hay que cuidarla, aprovechar para sembrar y dar mejores frutos como chiapanecos, el llamado también fue para los gobernantes, que entiendan que ellos no son dueños del pueblo, de México y de Chiapas, sino solo servidores.

Indicó que ningún programa social, es la solución a los problemas, lo que sí es que todos tengan empleo, casa, así como la oportunidad de mover y transformarse así mismo, los programas sociales deben ser pasajeros no permanentes, porque entonces se engaña y se afecta a la sociedad.

Ejemplificó que si se va a apoyar al campo, se haga desde el campo, ya que estos apoyos pasan por tantas manos, que al pueblo le llega una parte mínima, esto es el fenómeno que no puede seguir, porque lejos de mermar la pobreza, continúa y no hay beneficio social real.