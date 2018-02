Gobierno tiene adeudo millonario con empresarias

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 6 de febrero (El Estado).- La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Tuxtla Gutiérrez, Patricia Robles Gallegos, informó que algunas instancias gubernamentales mantienen un adeudo con algunas socias que ofrecieron proyectos en construcción y servicios de salud de hasta 15 millones de pesos.

No obstante, dijo que este gremio muy pocas veces es tomado en cuenta para ejercer diferentes actividades, a pesar de ser un sector que genera no solamente economía para el estado, sino también empleos.

Sin embargo, señaló que en estos momentos atraviesan una situación complicada porque han tenido que despedir personal, debido a que la temporada turística no ha sido tan buena en meses anteriores.

La líder empresarial lamentó que en el ámbito de la construcción no haya obras que se puedan ejecutar por las mujeres empresarias; no obstante, han optado por irse al ámbito privado y ahí el conocimiento las respalda.

En ese sentido, consideró que una de las formas para levantar “el Producto Interno Bruto es capacitándonos y haciendo industria, que sería lo ideal”, pero esto implicaría que el gobierno ayude a consolidar proyectos.

De los actuales gobiernos, tanto estatal como municipal, consideró que les han quedado a deber en muchos aspectos. Para solucionar parte de estos problemas, puntualizó, este gremio optará por temas de capacitación y actualización.

Robles Gallegos criticó que, pese a que en este año los diputados locales aprobaron más recurso económico en Chiapas, este dinero no se ha visto reflejado en acciones de beneficio para este sector.

Finalmente, la representante de un sector de las mujeres empresarias en Tuxtla Gutiérrez, destacó que están construyendo un Centro de Capacitación, cuya intención es que las personas conozcan temas de suma relevancia para autoemplearse.