Gobierno ve a CIOAC como enemigo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El gobierno federal, castiga con no entregar apoyos a las organizaciones que no están de acuerdo con ellos; dijo el dirigente nacional de la Central Independiente, Obrera, Agrícola y Campesina (CIOAC) “Dolores López Domínguez”, José Dolores López Barrios.

Señaló que los programas sociales tienen que ser entregados y no se puede hablar de una veda electoral, porque el hambre y las necesidades del pueblo pobre, no tiene por qué condicionarse; el gobierno lo hace porque así presiona a las organizaciones que no comulgan con ellos.

Más del 95 por ciento de los recursos económicos que dé se destinan en proyectos, programas y apoyos, no llegan al país, esos apoyos son insignificantes subrayó, porque no es el presupuesto que se destina para el campo y organizaciones sociales que se aprueba en el Congreso de la Unión.

Ejemplificó que el año pasado el gobierno federal, bajó de un plumazo a poco más de 2 millones de pobres a nivel nacional, eso es lo que aparece con la candidatura Meade para alcanzar más votos, pero la realidad es que por encontrar una vivienda con piso firme, cuartos rosas, entre otros ya los califica fuera de la pobreza, aunque no tengan para comer, vestir y la salud.

Lo que es una realidad, es que en este país se ha incrementado la pobreza, la mayor pobreza está situada en las zonas rurales e indígenas, donde habitan más de 30 millones de personas al que calificó como pobreza extrema y pobreza alimentaria.

Cerró diciendo que ellos están trabajando en varios Estados de la República para cambiar la política pública actual, que haya mayores recursos para los más pobres, pero que es dinero ya etiquetado y que se queda en las arcas del gobierno, cuando se logre recuperar ese dinero, se lograría mejor producción y apoyaría en el combate real de la pobreza.