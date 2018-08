Gritan “asesino” al gobernador Manuel Velasco en Oxchuc

Redacción

En el marco de la inauguración del Centro de Salud inconcluso, de la cabecera Municipal de Oxchuc, el gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, quien renunciará este 31 de agosto, en medio de gritos de asesino, quémenlo, mátenlo, amárrenlo, no eres bienvenido; el titular del ejecutivo al igual que su comitiva, escapó ante el temor de ser linchado.

A través de una serie de videos que circularon de inmediato en las redes sociales, se dio a conocer el descontento que mantiene el pueblo de Oxchuc, ante la ola de violencia que se ha desatado en los últimos años, a causa de diferencias políticas, que el gobierno del estado no ha podido o querido resolver, según los propios habitantes del lugar.

Trascendió que el pueblo indígena tzeltal, ya habían advertido que no permitirían la llegada de Velasco Coello, quien es acusado como autor intelectual de la muerte y represión de los pobladores de ese municipio.

A través de un comunicado trascendió “Como habitantes de Oxchuc no soportamos la presencia del asesino de los tres compañeros: hemos llorado nuestras pérdidas, hombres y mujeres hemos luchado por un pueblo libre de caciquismo y de autoritarismo; por lo tanto, no podemos permitir traicionar la memoria de los que dieron la vida defendiendo los ideales de un pueblo”.

No obstante, lo anterior, el gobernador Velasco, asistió vía aérea alrededor de las 2:30 de la tarde, donde fue recibo por el Consejo Municipal de Oxchu, ataviado con la vestimenta tradicional de esa localidad, lo que provocó la irritación de los presentes, quienes tomaron el hecho como una burla y falta de respeto a la memoria de sus compañeros muertos.

Con temor a ser linchado, Velasco Coello huyó del lugar en el que se llevaba a cabo el evento inaugural, a bordo de una camioneta cerrada color rojo, luego de advertir su ayundantía que su poderío como gobernador estaba siendo rebasado, por indígenas enardecidos, quienes estaban dispuestos a todo.

Cabe hacer mención, que estas acciones, tienen como antecedente que el día 8 de enero de 2016, los vecinos de los diferentes barrios en la cabecera municipal se organizaron y derrotaron una incursión policial de 500 elementos estatales, apoyados por helicópteros,

que son puestos en retirada cargando a 50 policías heridos.