Grupo armado en Amatán es del edil

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En el municipio de Amatán, existe grupos armados, que el gobierno debe desaparecer antes de que se de una matanza en este lugar, dieron a conocer en conferencia de prensa, en voz de Célso López López.

El problema es que quien gobierna en el pueblo, son los grupos que ellos denominaron como paramilitares, ya que el edil de ese lugar tiene tiempo que no se para por el ayuntamiento, lo hace desde la capital, por eso no hay servicios que debe brindar las autoridades.

Adulfo Coutiño Magdaleno e Isidro Chavez Gómez, son quienes están apoyando a la gente para que se arme, se dicen ser de Plataforma México, es así como las cosas se están dando y como se está presentando la entrega de armas y el entrenamiento para cualquier ataque.

Ni policías, ni basura, ni alumbrado ni nada, ellos no entienden porque esta situación, sino quería ser presidente, entonces no debió participar, ahora dijeron, lo que les urge es que haya paz, porque de lo contrario las cosas estarán peor de lo que en este momento se encuentran.

Se subrayó que uno de los problemas es Manuel de Jesús Carpio, quien al salir según ganador, nunca fue de MORENA, sino del PVEM, es una burla, nadie lo quiere, la gente sabe que no votaron por él, pero quieren aparentar que como es el apoyo a Obrador, fue por eso que lo dejaron llegar.

Ellos solo decean vivir en paz, no quieren conflictos, pero mientras la gente esté armada, mientras se de enfrentamientos, amenazas, entonces las cosas no podrán ser como deben de ser, ni habrá desarrollo como lo ha prometido el gobierno federal y estatal entrantes.