Guerra sucia refleja el nerviosismo y desesperación de los adversarios: Rutilio

Desde el municipio de Ixhuatán, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Chiapas, Rutilio Escandón, hizo un llamado a las y los simpatizantes para que no se desgasten en la guerra sucia que únicamente refleja el nerviosismo de los adversarios por la fuerza de este movimiento y la desesperación para intentar frenarlo.

En este sentido, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) exhortó a continuar hablando con la gente casa por casa y organizándose para evitar la compra de votos y el fraude electoral, para que verdaderamente se respete la voluntad del pueblo de Chiapas.

“Como no quieren dejar de robar lo que es de las y los chiapanecos pues les conviene que nada cambie, pero la gente ya ha decidido, ya no quieren más injusticias, corrupción e impunidad”, expresó ante la población que se reunió para escuchar su mensaje.

Asimismo, advirtió que hay personas que se han dedicado a tratar de engañar al pueblo, diciendo que si gana esta coalición se terminarán los programas sociales, por ello aclaró que durante su administración se fortalecerán estos esquemas para beneficiar de mejor manera a más habitantes.

Rutilio Escandón pidió invitar a más personas para que se sumen a este proyecto, sin importar cuál sea su profesión, nivel socioeconómico, creencia religiosa o si son militantes de otro partido político, ya que lo más importante es fortalecer la organización y mantener la unidad, para ganar con una amplia ventaja el día de las elecciones.

“La transformación de la vida pública supone un auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, por eso debemos estar muy pendientes y no confiarnos, aunque tengamos al pueblo de nuestro lado”, dijo.

En este marco, el aspirante a gobernar la entidad también presentó diversas propuestas para impulsar el desarrollo de este municipio y sostuvo que su plan de gobierno se enriquecerá con el Proyecto Alternativo de Nación que impulsa el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, reiteró la petición del candidato presidencial quien ha invitado a que se respalde en las urnas a todas y todos los candidatos de Morena-PT-PES y que se acompañe a quienes cuidarán las casillas para garantizar la transparencia del proceso electoral.