Habitantes de Chenalhó se manifiestan, exigiendo recursos económicos a MVC

ASICh

Un grupo de habitantes del municipio de Chenalhó llegaron hasta la Capital de Chiapas, para exigirle al gobierno de Manuel Velasco Coello la ministración de recursos económicos para terminar obras públicas iniciadas y cubrir otros adeudos que se han acumulado.

Ante la presencia de estos ciudadanos, muchos de ellos jóvenes que se cubrían el rostro y estaban airados tratando de quitar la reja metálica de la entrada principal y la entrada trasera del Palacio de Gobierno, un pelotón de la policía hizo acto de presencia para actuar y desalojarlos en caso necesario, por lo que se vivieron minutos de tensión de un posible enfrentamiento. Finalmente nada sucedió.

Manuel Gómez Pérez, vocero de los habitantes de Chenalhó, enfático dijo que solo vinieron a pedir los recursos que le corresponden al Municipio y que el gobierno no ha entregado a la alcaldesa Rosa Pérez Pérez para que se cubran las necesidades.

Se debe pago de gratificación a agentes municipales, salarios y aguinaldos caídos de ex empleados del ayuntamiento y proveedores del Ayuntamiento, pero desde octubre del año pasado los han traído minuta tras minuta y no les han resuelto, por lo que este viernes vinieron decididos a que los escuchara el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, para darle solución.

Dejó en claro que esta manifestación nada tiene que ver con el tema del conflicto con Chalchihuitán, sino se trata de un problema exclusivo de Chenalhó.

Al grito de ¡Zapata vive! Se formaron en un frente para recibir a los policías que se acervan sobre la avenida central. Afortunadamente el pelotón de policías no avanzó, guardó descanso vigilante para que no se rompiera el orden. ASICh