Habitantes de Nueva Jerusalén exigen regularización del transporte implementado por colonos

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 31 de julio del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes de la Colonia Nueva Jerusalén en el extremo Sur Poniente de Tuxtla Gutiérrez piden regularizar el servicio de transporte público que ellos mismos implementaron ante la necesidad de la población.

Omar Cruz Morales, representante de los colonos dio a conocer que desde hace cuatro años en que solicitaron el servicio de transporte, pues los habitantes debían de caminar hasta dos kilómetros que es donde los dejaba la combi para llegar a su destino.

Explicó que esta situación había afectado a la población, hubo mujeres que se aliviaron en el camino, menores que sufrían de insolación y golpes de calor, ancianos que no podían caminar ese tramo y las autoridades no se dieron cuenta de esta lamentable situación.

“No se dieron cuenta que de ese lado de la ciudad la población iba en crecimiento, que necesitábamos ese servicio, por ello creamos una cooperativa con un expediente del año 2001, y se hizo del conocimiento de las autoridades, pero no pudimos esperar debido a la necesidad de la gente”, explicó.

Lamentó que en otras colonias exista exceso de rutas que beneficia a la población, incluso se monopolice por los pulpos del transporte.

Por ello dijo que los colonos formaron la Sociedad Cooperativa “Nueva Jerusalén” y ya se encuentran prestando el servicio de la colonia al centro de Tuxtla, y al Hospital Gómez Maza y viceversa.

Expuso que los taxis cobran un servicio desde ese punto de la ciudad una tarifa de 200 pesos, algo que difícilmente pueden costear los ciudadanos.

“No lo hacemos por negocio, nosotros lo hacemos por necesidad y la sociedad cooperativa es de la misma colonia, de los ciudadanos no pertenecemos a una organización”, precisaron.

Sin embargo como era de esperarse con el paso del tiempo las rutas 113, 126 que en un momento pidieron brindaran el servicio, ahora están amenazando a los habitantes por poner los colectivos que llevan ya cuatro días funcionando.

Por ello piden a las autoridades de trasporte concesionar las 36 unidades para evitar este tipo de situaciones, y los más de mil 500 habitantes puedan tener el transporte que necesitan.

“Pedimos que nos volteen a ver y se concesione el transporte que es emergente. La gente ya no aguantó y por ello trabajó para poner su transporte. Hemos recibido amenazas de transportistas por envidia y han amenazado con invadir la ruta, algo que no permitiremos”, remarcó.