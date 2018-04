Habitantes del Barrio San Francisco exigen reactivación de centro de salud

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 24 de abril del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes de la Zona Sur Oriente y Poniente de Tuxtla Gutiérrez pidieron a las autoridades estatales y de salud para que no cierren definitivamente y lleven a cabo la demolición del centro de salud, ubicado en la Primera Oriente y Décima Sur.

Fueron los habitantes del Barrio San Francisco quienes realizaron una movilización éste martes para exigir que se reactiven los servicios médicos en el lugar, en beneficio de los dos mil habitantes de la zona.

Informaron que el centro de salud en cuestión fue cerrado por las afectaciones que tuviera en su estructura durante el terremoto del pasado 7 de septiembre, sin embargo consideraron que no es motivo para que sea demolido como se pretende.

Indicaron que las consultas que se atendían en éste lugar fueron canalizadas al Hospital Gilberto Gómez Maza, sin embargo representa un gasto extra para las personas de bajos recursos que habitan en la zona y tienen ahora que trasladarse al nuevo hospital.

“Exigimos como ciudadanos, como colonos nuestro derecho a salud para que no se quite en centro de salud, sobre todo en beneficio de la población infantil y las personas de la tercera edad”, indicaron.

Han sido los mismos habitantes del barrio de San Francisco quienes han llegaron a realizar al aseo del lugar, para que pueda ser reactivado, que es la petición de los ciudadanos de ésta zona de la ciudad.

Indicaron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener una respuesta a su demanda, además de que son todos los habitantes del Barrio San Francisco quienes acuerpan la lucha, y habitantes de las colonias cercanas.