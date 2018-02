Habitantes se pronuncian contra Cales y Mortero del Grijalva

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 8 de febrero (El Estado).-Habitantes de la Rivera de Cahuaré protestaron este jueves a las afueras de la empresa Cales y Mortero de Grijalva, ubicada en tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, por la intensa contaminación de polvo que emite la compañía y que está afectando a la población.

María Alejandra Aldama, una de las afectadas, comentó que estas denuncias las vienen realizando desde hace varios años y, a pesar del compromiso que hicieron las autoridades, hasta el momento no han cumplido con mover a la empresa.

Según lo comentado, uno de los indicadores que tienen para medir la contaminación, es que los niños que habitan cerca del lugar han presentado diferentes problemas de salud, pero también los adultos mayores han tenido complicaciones en las vías respiratorias.

Aseguró que el año pasado sostuvieron reuniones con diferentes representantes gubernamentales; sin embargo, acusó que ahora funcionarios autorizaron de nuevo la licencia de funcionamiento para que la empresa siga trabajando.

“En ese momento se rompieron las pláticas, ellos se comprometieron verbalmente, la empresa y también Semarnat, se comprometieron que en 2018 se iban a ir de aquí, de este lugar para Suchiapa”.

La semana pasada, recordó, en el lugar se observó una fumarola intensa de polvo que cubrió parte de la carretera y que afecta a los pobladores que viven cerca del lugar; incluso, las casas se han vuelto colectores de la contaminación a cielo abierto.

Precisó que hasta la fecha no hay voluntad política; como ejemplo, dijo, autoridades del ayuntamiento de Chiapa de Corzo de manera permanente solicitan material a la empresa, lo que impacta de manera directa en la salud de los habitantes.

“Se vuelve a revivir la llama de la inconformidad, de la falta de compromiso de las autoridades, su responsabilidad es vigilar y garantizar que estemos viviendo en un clima de paz y tranquilidad, sin embargo, no es así”, señaló.

Finalmente, lamentó que Cales y Morteros no se haya retirado de la zona, pese a los esfuerzos que han hecho los habitantes y organizaciones sociales de denunciar a la empresa ante diferentes organismos internacionales.