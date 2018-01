Hablemos de Chiapas/Armando Rodríguez/Señor Ayúdame A Decir la Verdad

Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.

Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad.

Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda, no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo.

Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso.

Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza.

Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme y si la gente me ofende, dame valor para perdonar.

Señor, si yo me olvido de tí, nunca te olvides de mí.

Mahatma Gandhi.

RINCON POETICO.

(Por Armando Rodríguez Martínez, 23 Diciembre del 2017).

MI BAUL.

Al empezar a pardear la tarde

Fui a la recamara y ahí estaba mi viejo baúl

Amigo y confidente mío

Al verlo le pregunte a dónde están tantos y tantos años

Felicidad, fracasos, triunfos y alegrías

Ábreme y verás me dijo, que tan pobre y que tan rico eres

Faltan 24 horas para la Noche Buena, me dije

Abrí aquel viejo baúl, que guarda mis más íntimos recuerdos de niño, adolescente, joven, adulto y hoy ya viejo y abatido, lo abrí

Historia, Vida Muerta de aquella política aldeana Seguí hurgando, pero al topar con un Cristo, obsequio de un viejo amigo, lloré

Un Cristo que desde antes de nacer me conocía y hoy a tan sólo 24 horas de nacer lo vuelvo a ver como en años anteriores

El, mi Cristo dentro de un viejo baúl y yo un viejo, sin ilusiones ni esperanzas, tan sólo dije, Perdóname Dios, he sido cruel al tenerte un año más dentro de mi baúl

Le prometí que el próximo año, no lo tendría encerrado en mi viejo baúl, sino le daría la libertad de ser el dueño y Señor de cada hijo suyo y que él sabrá como estar encerrado por amor en cada Corazón de cada hija e hijo suyo

Ya iba a cerrar el BAUL cuando me dije, y quien yo soy, para darle Libertad a mi CRISTO, cuando él desde que nacemos, ya traemos a nuestro propio Cristo en nuestro Corazón

Perdón Dios y Cristo Mío, sigue en mi Corazón hasta el último de mis días

Dos lágrimas cayeron de mis ojos y como nunca le pedí perdón, le di gracias y llorando cerré mi viejo baúl.

(Desde las faldas del Tacana, Tapachula, Chiapas, México).

SEMÁFORO DESCOMPUESTO.

Por: Exal Baltazar Juan Avila

AL GRAN MAESTRO: ARMANDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

Como olvidar, que en su paso por el área de Comunicación Social de la delegación del Seguro Social en el estado de Chiapas, siempre estuvo presto en apoyar a los compañeros periodistas, aun sin conocerlos, como fue mi caso, en el desayuno de aquella mañana que por primera vez tuve el honor de estrechar la mano del delegado en turno, Miguel Ángel Navarro Quintero; y del abogado Armando Rodríguez Martínez.

Desde esta humilde columna le rindo un merecido homenaje por su trayectoria periodística, pero más que reconocer sus dotes en el periodismo, reconocer

el lado humano del maestro, fundador y primer presidente de la Asociación de Redactores y Reporteros Prensa Chiapas (ARREPRECH) en Tuxtla Gutiérrez, la cual nació hace 32 años. Gracias a las gestiones y su incansable inquietud de hacer las cosas bien y de ayudar, esta asociación es la única en el estado que cuenta con un edificio propio.

Su espíritu valiente y convencido de que el ser humano nació para servir y contraviniendo a Marx: “la explotación del hombre por el hombre”, lo ha demostrado en el recorrer de la vida por lo que ha sido objeto de varios reconocimientos, entre ellos: “Premio nacional de la juventud”, en la rama de periodismo. “Premio estatal de periodismo”.

El maestro Armando Rodríguez Martínez es de profesión abogado, titulado. Autor y escritor de la gustada columna periodística “Hablemos de Chiapas”, publicada en varios medios; en ella plasma día a día el acontecer diario en la política, de la cultura, de la sociedad… enfocado siempre a una crítica positiva, que construye, que edifica, pero siempre respetuoso del prójimo, convencido que no hay mejor forma

para dar solución a los problemas, transmitir alguna idea o emitir un juicio, tratando siempre de que la palabra prevalezca por sobre toda las cosas y de las mismas personas.

Un fraternal abrazo a ese gran maestro y ser humano, que aún tenemos mucho y muchos que aprender de su sabiduría, que solo los GRANDES son merecedores.

A ti maestro Armando, mi agradecimiento por tu sincera amistad y confianza.

CARTA AL GOBERNADOR.

Lic. Manuel Velasco Coello.

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

P R E S E N T E

La Unión de Periodistas Dr. Belisario Domínguez Palencia solicita su valiosa intervención y gestión para atender el caso de nuestro compañero y amigo comunicador Augusto Solórzano, quien desde hace tres año no ha recibido remuneración por sus servicios que presta al Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.

El MAESTRO Augusto Solórzano es una institución del periodismo chiapaneco, y el atentar contra sus derechos laborales representa una afrenta contra el gremio que conformamos a los medios de comunicación.

Don Augusto -como le conocemos- es un inspirador de profesionalismo y es también, pilar fundamental para entender el desarrollo del género periodístico radiofónico en nuestro Como citamos en líneas anteriores, la particularidad de su situación laboral es una afrenta que nos involucra a todos, y a la vez nos resulta increíble que tal situación sea permisible por su gobierno, el cual se ha caracterizado por el total respeto a la libertad de expresión y a quienes las ejercemos.

Don Augusto Solórzano López ha dado su vida productiva al periodismo en radio, no es sólo el de la voz prodigiosa, sino el hombre institucional, de jerarquía en las ondas hertziana, y resulta una vergüenza que el Gobierno Estatal a través del Sistema Chiapaneco pretendan volverlo un centavero de la radio oficial.

Por desgracia, intereses personales consideramos que se han privilegiado por encima de los derechos laborales y más aún por encima de las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna.

La Unión de Periodista Dr. Belisario Domínguez Palencia confía ciegamente en su capacidad de discernimiento y su pronta gestión para resolver el caso de nuestro compañero comunicador Augusto Solórzano López, quien dejó de percibir su salario desde el año 2015, y a la fecha no ha podido llegar a un arreglo con el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.

Respetuosamente

Unión de Periodistas Dr. Belisario Domínguez Palencia