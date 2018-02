Hablemos de Chiapas/Armando Rodríguez/

Descontrolados, sin proyectos propositivos, sin mayor ambición que la de lograr sus ambiciones de brillo, prestigio y poder, para ellos, sus familias, amigos y compadres, los suspirantes a Suceder al Gobernador Manuel Velasco Coello, la mayoría de estos mercachifles, menos uno de ellos el más serio, formal, con ideas acumuladas a través de recorrer el estado, conocer sus problemas y estar bien posesionado dentro de la Sociedad Civil, el resto de estos pretensos, están buscando al partido que los cobije, olvidando que el electorado, ya no votaran por un Partido, sino por el candidato que requiere el Chiapas de hoy, de tal suerte que los mercantilista, chapulines, falsarios y perdularios, que ni sueñen con una Gubernatura que están muy lejos de alcanzar…Al tiempo!

ALCALDES LADRONES.

Qué vergüenza, si es que la tienen, 25 Presientes Municipales fueron acusados por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas, acusó el OSFCE con las pruebas irrefutables de que estos 25 Alcaldes de Uñas Largas tendrán que ir a la Cárcel por

no comprobar la Cuenta Pública, los muy cínicos dicen que se trata de una Cacería de Brujas, cosa más falsa, lo real es que robaron los dineros de los municipios, los ladronzuelos son 10 PVEM, 9 del PRI, 4 del PRD, 1 del PAN y 1 de Nueva Alianza….Que tal con estos bandidos!…Aquí el OSFCE, no debe bajar la guardia y en cuánto tenga las ordenes de aprehensión meterlos a la Cárcel, para que sirva de escarmiento… Digo, no?

MELGAR Y SUS AMBICIONES.

En sus comunicados de prensa a las que les anexan la correspondiente fotografía, con viejecitas, niños y gentes que acarrea, soltó la lengua para decir que el Moderno Malecón Detonara a Puerto Madero y Generará Mayor Empleo. Melgar debería de agarrar juicio y no soltar la lengua antes de conectar con el cerebro. Un malecón es un Malecón, es un pasadizo de ornato a orillas del mar, y al final refugio de delincuentes y malandrines y un ejemplo es el Malecón a la orilla del Río Coatan, en Tapachula a donde hace 2 semanas encontraron a un hombre sin cabeza y sin los dos brazos y todo por la falta de vigilancia policiaca y la enorme cantidad de Guatemaltecos, Salvadoreños, Hondureños, Nicaragüenses, Cubanos, Haitianos, que se han quedado en Tapachula para secuestrar, robar, asesinar, prostituirse, drogarse, emborracharse y violar a mujeres en caminos de extravío, Cantones, ejidos y en pleno centro de la Perla del Soconusco. Los migrantes son un terrible y gigantesca plaga, tanto que los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, alertaron al Gobierno Mexicano sobre la Unificación de las bandas MS-13, Barrio 18 y Mega MS-503. Pero eso no lo ve, el tal Melgar Bravo……Veremos y diremos.

JOSEAN EL MEJOR

POSISIONADO.

De los más de 5 Millones de Chiapanecos, el 85 por ciento de ellos, han manifestado su simpatía y total apoyo a José Antonio Aguilar

Bodegas, asegurando que el Primero de Julio su Voto convencido será para él y de ésta manera lograr la Gubernatura de Chiapas. JOSEAN con muy pocas nueces, está haciendo mucho ruido político y eso le está asustando a quienes sueñan con suceder en el Poder a Velasco Coello, pero que lejos están de lograr su objetivo, ya Aguilar Bodegas, con mucho tiempo realizó una campaña limpia, siendo su mejor tarjeta de presentación su trabajo de muy fina filigrana. Guardando los tiempos y formas, trabajadores de la mejor Institución de Salud en Chiapas, a título personal le han expresado su firme compromiso de votar por él, únicamente que de acuerdo con la Ley de la Institución Médica más grande del país y respetando el Contrato Colectivo de Trabajo, no pueden hacer reuniones abiertas o cerradas, pero de que votarán por Aguilar Bodegas, Votarán.

LE PLATICO.

En éste torbellino político, han surgido nombres de gente valiosa para participar en la próxima contienda electoral y seguramente usted ya leyó o escuchó hablar de ellos: A una Senaduría Fernando Castellanos Cal y Mayor, para la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano Robles, actual Regidor del Ayuntamiento Capitalino, David Fonseca Cartagena, reconocido dirigente transportista y ampliamente identificado con la Sociedad Civil. Para la Presidencia Municipal de Tapachula Enrique Zamora Morlet, Ex Secretario de la Frontera Sur y actual Diputado Federal, el mejor posesionado en la Perla del Soconusco, para una Diputación Federal el experimentado político y actual Secretario del Trabajo Francisco Javier Zorrilla Rabelo, para una Senaduría Juan Carlos Gómez Aranda, actual Secretario General de Gobierno, para una Diputación Federal Humberto Pedrero Moreno, Actual Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado y para una Senaduría Alejandro Culebro Galván el actual Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, joven, talentoso, propositivo y sin tache alguno, su mejor tarjeta de presentación su trabajo diáfano y transparente.

FINALMENTE.

A PETICIÓN DE AMIGOS Y LECTORES LES INFORMO.

