HABLEMOS de Chiapas/JOSEAN en las preferencias del electorado. /ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ

Simpatizantes pintan bardas y demuestran total apoyo a José Antonio Aguilar Bodegas. Carlos Molano Robles Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

REUNIÓN DE POETAS.

(PUBLIPECH).- COYOACAN, CDMX. Después de haber permanecido en el Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI de la CDMX, acompañado de mi esposa Paulita, nos trasladamos a Coyoacán, considerada la Capital de la Cultura, la Poesía, la Literatura, el Periodismo y el Arte, para participar en el XXXVIII Congreso Latinoamericano de Cultura a dónde fui invitado para disertar sobre “El Reto de los Pueblos Originarios, Frente a la Tecnología en la Cultura”. Muchas gracias al Ministerio de Cultura de Bogotá, Colombia, por tan distinguida invitación a tan relevante evento.

EL IMSS.

Agradezco al Equipo de Médicos Cardiólogos del CMN Siglo XXI del IMSS de la CDMX, por las atenciones y cuidados que me brindaron durante los estudios y valoración que me hicieron. A Dios y a esas eminencias médicas y a la noble institución mi sincera gratitud. En los primeros días de Noviembre, regresaré, a mi familia, amigos,

conocidos y lectores mi agradecimiento por haber estado pendientes de mi salud. Poco a poco voy evolucionando. NADA GRAVE. Gracias a Diosito no es nada grave, por lo mismo a mis lectores a Diario les informo, de lo que me informa el equipo de Colaboradores de HABLEMOS de Chiapas…..Hasta el Último Aliento.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

Ésta Columna se ha distinguido por la veracidad de la información que vierte. Un caso específico fue el hecho de publicar de que a la renuncia de Fernando Castellanos Cal y Mayor, como Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, el Cabildo en Pleno había designado al Regidor CP Carlos Molano Robles, como interino de Castellanos Cal y Mayor, hace unos días el Congreso del Estado, validó ésta designación, con lo cual se reafirma lo que anunció HABLEMOS de que Molano Robles, era el Presidente Municipal y que la Legalidad era cuestión de Protocolo e incluso oportunamente dijimos que el Artículo 115 Constitucional, amparaba al hoy Nuevo Alcalde tuxtleco, de tal suerte que jamás hubo ilegalidad, como expresaron en su momento algunos despistados….Aquí como dice la chaviza….No manchen!.

PROPUESTAS SERIAS

LAS DE JOSEAN.

Sin apasionamientos, sino por lo que vemos y escuchamos a cada instante en todo Chiapas, es el hecho de que el Candidato de la Sociedad Civil al Gobierno de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas -JOSEAN- en cada evento político en la búsqueda del triunfo electoral ha formulado propuestas serias, contundentes, reales, propositivas en favor de las Chiapanecas y Chiapanecos, niñas, niños, mujeres, adultos mayores y para beneficiar a todos aquellos que han perdido la esperanza de mejorar sus condiciones económicas, sociales y laborales, señaló Arturo Marroquín Catalán, Presidente de la Unión Chiapaneca de Productores de Ganado de la Región Costa-

Soconusco. El Productor de ganado lechero y de carne, precisó que JOSEAN es un político completo que ha ocupado relevantes cargos dentro de la Administración Pública Estatal y de Elección Popular, por lo que lo coloca en primer lugar frente a los otros aspirantes a la Gubernatura. Ciertamente JOSEAN no nació en Chiapas, pero por adopción y decisión propia ha vivido la mayor parte de su vida en la Ciudad de Tapachula, ha recorrido la mayor parte de las Comunidades indígenas y rurales, Ciudades Urbanas de los 122 Municipios Chiapanecos. Arturo Marroquín Catalán, agregó que Aguilar Bodegas, ya tiene el triunfo electoral en la bolsa, se ha ganado la confianza, el respeto, cariño, admiración y su carisma natural, sencillez, y su Don de gente lo hace más chiapaneco, que muchos que nacieron en Chiapas y que cuando han ocupado la Gubernatura o cargos públicos y de elección popular, lo único que han hecho es robar y saquear los recursos económicos de los chiapanecos, como aquellos que eran unos pobres muertos de hambre y tan sólo cuando tuvieron la oportunidad de ocupar la Gubernatura o Presidencias Municipales, su gran prioridad fue llenarse las bolsas de dinero, se distanciaron de las gentes, se olvidaron de sus promesas de campaña y las pruebas están a la vista, de tal suerte que con JOSEAN el desarrollo, la prosperidad, la Seguridad y todo lo que sea para los chiapanecos, con JOSEAN hay garantía, honradez, alto a la corrupción, empleos bien pagados, apoyos directos y efectivos al campo chiapaneco. Otra garantía de JOSEAN es impulsar la planta productiva, Contratos transparentes para los Constructores chiapanecos. Algo sorprendente es el hecho de que Aguilar Bodegas, al menos en su Ciudad Tapachula, en una parte considerada totalmente Joseanista y que comprende Las Colonias El Porvenir, Las Delicias, El Vergel, Teófilo Acebo Fracción II, CANTÓN – MANGA DE CLAVO- Nueva Granada y la Colonia 20 de Noviembre, por voluntad propia han ofrecido su Voto para el Primero de Julio en favor del popular JOSEAN y que globalmente esos votos de los habitantes suman más de 300 Mil. Es más se han unido y de su propio peculio han comprado pintura,

brochas y han buscado paredes y bardas en la proyectan su simpatía hacia el Candidato que lleva la delantera… Al tiempo..!

EL ISSSTE MEJORA

SUS SERVICIOS.

Un excelente Delegado Federal del ISSSTE, ha resultado el Licenciado Rafael Ceballos Cancino, expresan Profesores de la CNTE y del SNTE, así como trabajadoras y trabajadores del gobierno federal. En voz del Profesor Aniceto Velasco Hernández y de Flor de María López Castillejos por la burocracia federal, indicaron que actualmente están trabajando en esa noble institución médicos, personal de enfermería, servicios básicos, asistentes médicas, conservación y en todas las áreas, como rayos “x”, laboratorio, urgencias, hospitalización y personal Administrativo, así como en las Farmacias de Hospitales y Clínicas Familiares, todo y todos están trabajando en un 98.3 por ciento. Confirman que la mejoría en la calidad de los servicios en el ISSSTE se debe a la invitación que a Diario les hace a todos los trabajadores Rafael Ceballos Cancino, para dar un mejor servicio a todos sus derechohabientes… Aplausos.

LE PLATICO.

Por el blindaje electoral, el gobierno del licenciado Manuel Velasco Coello, no ha podido autorizar mayor número de Concesiones para Taxis, Combis Colectivas, de vehículos de alto y bajo tonelaje, y en otras modalidades del transporte, informó David Fonseca Cartagena, reconocido, institucional, disciplinado y muy honesto en cuanto al manejo de los transportistas organizados. Explicó que los usuarios ya están pidiendo mayor número de Concesiones y ampliación de rutas en todo el estado, ya que las actuales son insuficientes….Al Tiempo!…… Focos Rojos, ya que la Ciudad de Tapachula, está siendo retomada por los MARAS Salvatruchas como su Centro de Operaciones Criminales….Cuidado….Neftalí del Toro Guzmán, nefasto Alcalde de Tapachula, ha convertido a la Perla del Soconusco en una espantosa zona de distribución y venta de drogas, prostitución, y el número de negocios ha crecido de manera muy peligrosa en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas en Colonias como Cantón Manga de Clavo, 20 de Noviembre y El Vergel. Sus policí¬as municipales de Neftalí, son los más corruptos, ya que mediante la clásica tradicional “mordida”, se hacen de la vista gorda….No te duermas Neftalí.!

FINALMENTE.

Con JOSEAN, Chiapas, despertará de la terrible Monarquía que durante los Últimos 3 Sexenios ha permanecido sumido en la más espantosa pobreza extrema, corrupción, desempleo, impunidad y miseria.

