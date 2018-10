HABLEMOS de Chiapas/MI INOLVIDABLE CUMPLEAÑOS, GRACIAS POR LAS FELICITACIONES/Armando Rodríguez Martínez

MI INOLVIDABLE CUMPLEAÑOS, GRACIAS POR LAS FELICITACIONES.

(PUBLIPECH).- El 28 de Septiembre de este 2018, cumplí con la bendición de Dios un Año más de vida. En verdad muchas gracias por las incontables felicitaciones llenas de amor, cariño y afectos que me hicieron llegar por distintos medios y de manera personal. A mí Familia, amigos, compañeros Periodistas y Abogados, Ex Compañeros de Trabajo del IMSS, Amigos de la infancia y de los que con el tiempo me han brindado su amistad a través de los años y en la actualidad, lectores, conocidos, en fin gentes que en diferentes épocas, circunstancias, lugares y destinos me ha tocado conocer. A todas esas bellas, nobles, leales y sinceras personas, mil gracias por haberse acordado de mí en fecha tan especial, a todas y todos los llevo en mi Corazón. Recordándoles que: “Tiempo habrá para Mejores lunas”. Armando Rodríguez Martínez.

PAULO ANDRÉ CHENSO es médico y profesor en Londres. Creó un “MANUAL PARA LA VIDA” VALE LA PENA LEER Y PONER EN PRÁCTICA.

EN LA SALUD:

01. Beba mucha agua.

02. Coma más lo que nace en los Árboles y plantas.

03. Viva con las 3 E

Energía.

Entusiasmo y

Empatía

04. Tome 30 minutos por día para ORAR solo.

05. Realice actividades que activen su cerebro.

06. Lea más libros.

07. Siéntase en silencio, por lo menos 10 min. Por día.

08. Duerma 8 horas por día.

09. Haga caminatas de 20 a 60 minutos por día y mientras camina, sonría.

EN LA PERSONALIDAD:

11. No compare su vida con la de otros.

12. No tenga pensamientos negativos.

13. No se exceda.

14. No se vuelva demasiado serio.

15. No desperdicie su energía con disparates.

16. Hable pausado, no grite.

17. La envidia es una pérdida de tiempo. Agradezca a DIOS por lo que posee.

18. Olvide cosas del pasado. Jesús ya las lanzó al mar del olvido, haga lo mismo.

19. La vida es muy corta para odiar a alguien.

20. Haga las paces con su PASADO para no echar a perder su PRESENTE.

21. Nadie dirige su felicidad, únicamente usted.

22. La vida es una escuela y usted está en ella para aprender. No quede repitiendo el año.

23. Sonría y ría más.

24. No necesita ganar todas las discusiones. Sepa PERDER.

EN LA SOCIEDAD:

25. Póngase en más contacto con su familia.

26. Cada dí¬a dé algo bueno a otros

27. Perdone todo a todos.

28. Pase el tiempo con personas mayores de 70 años y menores de 6 años.

29. Intente hacer sonreír por lo menos a tres personas por día.

30. No le importe lo que otros piensen de usted.

31. En su trabajo no tomarán en cuenta cuando estuvo enfermo No se estrese.

EN SU VIDA DIARIA:

32. Haga lo que es correcto.

33. Deshágase de lo que no es Útil.

34. Recuerde: DIOS cura todo.

35. Por buena o mala que sea su situación… cambiará… todo pasa.

36. No importa cómo se sienta, levántese, arréglese y salga.

37. Lo mejor aún está por venir. USTED PUEDE, CON LA AYUDA DE DIOS.

38. Cuando despierte en la mañana, agradezca a DIOS por la gracia de estar vivo.

39. Mantenga su corazón siempre feliz.

BELLO POEMA A LA VIDA Y AL TIEMPO.

Lindo poema de Mário de Andarde

MI ALMA TIENE PRISA

Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora.

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces; los primeros los comió con agrado, pero, cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido.

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa… Sin muchos dulces en el paquetes…

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. Que sepa reí¬r de sus errores. Que no se envanezca, con sus triunfos. Que no se considere electa antes de la hora. Que no huya de sus responsabilidades. Que defienda la dignidad humana. Y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…

Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma.

Sí…, tengo prisa…, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan… Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una…….

NOE,”EL PEQUEÑO”

En el Senado de la República tomaron protesta 127 Senadores y Senadoras porque el único que faltó fue Noé Castañón Ramírez, quien ahora enfrenta un juicio familiar. En caso de que Noé sea procesado legalmente, por ley, el cargo de Senador por Chiapas lo asume el suplente quien es nada más y nada menos que Fernando Castellanos Cal y Mayor.

FINALMENTE

Nunca guardes rencor en contra de nadie, la vida es muy corta, vive y deja vivir.

