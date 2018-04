HABLEMOS de Chiapas/Mtro. ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ/PIOJERO POLÍTICO.

(PUBLIPECH).- Aunque en Derecho los Abogados, tenemos un principio que dice que: “Explicación no pedida, es Justificación Aceptada”, es mi obligación como Periodista dejar en claro que el Autor de ésta Columna y el Equipo de Colaboradores, no tenemos compromiso con nadie, ni recibimos línea de ningún grupo político, de tal suerte que aclarado el asunto comenzamos.

EN LA MAMAZON.

Ahora resulta que hasta el más pusilánime, ignorante, sinvergüenza, inútil, descarado y ladrón, aspira a un cargo de elección popular, como si no hubiese otro tipo de trabajo, pero como ya vieron que sus Padres, Madres, Amigos y familiares se han convertido de la noche a la mañana en Millonarios, con tan sólo estar en la gran Mamazon…..

Y sino que demuestren lo contrario.

VIOLENTOS.

Frente a las instalaciones de La Secretaria de Educación Federalizada, según los que saben de esto, informaron que éste es un pleito Intersindical que broto en la UPN y que por ello quemaron papelería de cambios y Ascensos del Nivel Indígena…..¡Que bárbaros!

PABLO SALAZAR.

Entre el Poder y El Miedo, el ínclito Pablo SALAZAR, aseguran los de su Banda que buscará una Senaduría por la vía plurinominal… No cabe duda que “se roza cuando camina”, como dice Verito.

MILO, A SALUD.

Hermilo Domínguez, fue nombrado Nuevo Secretario de Salud. Lo interesante no es su nombramiento, sino cuanto tiempo aguará o lo aguantan, porque como dice Áurea Cruz, “Fulano y Nada, son dos Nadas”.

RUTILIO, EL MORENO.

Mucho, pero mucho tiene que explicar Rutilio Escandón Cadenas, sobre el caso de la detención de Helmer Ferras, Director de Infraestructura Tecnológica, a quien señalan como el brazo ejecutor de Rutilio el Moreno, a quien acusan de que sobre sus espaldas pesa una demanda por enriquecimiento “explicable”, aparte de una demanda por Acoso Sexual y por si fuera poco haber ordenado el Equipamiento de las Salas Mercantiles, aquí como dicen en Tapachula: “ poniéndole trampa al dinero, para que abunde”…. Veremos y diremos.

ALCALDE TUXTLECO.

El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, C.P. Carlos Molano Robles, con esa nobleza que lo ha distinguido en el curso de su vida, como profesionista, empresario y político visionario, ha empezado con sus actividades como Alcalde Tuxtleco. Molano Robles, sabe y conoce la problemática social de Tuxtla, por eso ha eso enfocará su talento y energía para darle a la capital de Chiapas, lo que realmente merece, una Ciudad con todos sus servicios y con una atención cálida, eficaz y atender lo más prioritario. Como dice la Señora Cruz Medina: “sin pena que lo acongoje, ni Pasión que lo Atormente”, es un Alcalde a la altura de una Ciudad como nuestra Capital Chiapaneca.

SALUDOS.

El saludo cordial y afectuoso al destacado Abogado y todo un asiduo lector de ésta Columna JESÚS DEL CARPIO, desde aquí nuestros respetos, admiración como amigo y como Profesional del Derecho.

TAMBO.

Lo que mal empieza, mal termina y por ahí en la INEFECH, ya se descubrió las trapacerías que cometió Eduardo Zenteno Núñez, cuando fue titular de esa dependencia.

El TRANSPORTE.

Realmente el Transporte en Chiapas es un pulpo de mil cabezas, su solución es compleja y se debe manejar con mucho tacto político-social y estar bien empapado de la problemática, de ahí que la propuesta de todos los grupos de transportistas organizados, quien caería como anillo al dedo en la Secretaria de Transporte sería nada más y nada menos que el reconocido dirigente transportista David Fonseca Cartagena…Todo es cuestión de voltear los ojos, para ver quien tiene los tamaños y experiencia como David Fonseca Cartagena… ¡Al tiempo!….

LE PLATICO.

El Cacao Real que se produce en Tuxtla Chico, municipio muy cercano a Tapachula, ya alcanzó fama mundial al grado que empresarios japoneses se interesan en éste manjar de reyes que allá en Europa tiene gran aceptación y ahora pretenden comercializarlo en Asia….Definitivamente el Inútil Presidente Municipal de Tapachula Neftalí del Toro Guzmán, en opinión de los Tapachultecos, ha sido el peor Alcalde de la Perla del Soconusco, no pudo con el crimen que cometieron 3 de sus Patrulleros quienes a bordo de la Patrulla Municipal Número 361, con todas las agravantes de la ley Mataron al menor estudiante del COBACH 022 de la Ciudad de Tapachula Luis Efraín Escobar Hernández, y que hasta la fecha sigue impune, por la negligencia y la Protección Judicial que les ha brindado a los 3 polizontes Neftalí del Toro Guzmán, en cuanto a la corrupción ya ni se diga, sobre todo con las decenas de residencias de lujo que a mandado a construir, desde la Colonia El Porvenir, hasta El Cantón Manga de Clavo. Neftalí, tendrá que responder por éste crimen y sino que espere la marcha plantón que le harán los padres del difunto, familiares, compañeros estudiantes, amigos y colonos de más de 12 colonias y cantones, exigiendo justicia.

FINALMENTE.

El Gobernador Manuel Velasco Coello, quienes no lo conocen bien, lo juzgan a la ligera, pero muy dentro de su Corazón, es un hombre noble, un gobernador que cuando hay que aplicar la Justicia lo hace apegado a derecho, de ahí que los trabajadores del gobierno de Chiapas, le mandan bendiciones y que Dios lo proteja….Pero mejor nos vemos hasta la próxima Dios mediante.