HABLEMOS de Chiapas/Mtro. ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ/PRODUCTORES.

(PUBLIPECH).- A partir del 14 de Mayo, y para desterrar el abigeato y para que la población coma carne de mejor calidad, los ganaderos chiapanecos, sobre todo los de la Costa – Soconusco y norte del estado, deberán inscribir su ganado al Registro Electrónico para poder comercializarlo así lo dio a conocer Bersain Mejía Rubio, Presidente de la Asociación Ganadera Local “Emiliano Zapata”, Municipio de Tapachula, Chiapas… Otro avance.

APOYO.

La Federación destinó 50 Mil Millones de Pesos, a cada una de las Zonas Económicas Especiales del País. Esto quiere decir que los amigos de Puerto Madero, habrán de prepararse para nadar en un Mar de dinero y más dinero. Qué bueno para toda la gente que por años han vivido de la pesca y de sus Palapitas…La Justicia, tarda, pero llega…Muy bien.

DEBATE.

López Obrador, Anaya y Meade, dijeron lo que tenían que decir. Lo mismo que dijeron hace más de 50 Años, aquellos que eran Candidatos a Presidente de la República en turno y que guardando las formas y toda la discreción posible imponían a su sucesor. Nada nuevo y es que en realidad en México no existe una verdadera Democracia, sino una real y auténtica Monarquía Sexenal. La gran diferencia, el México bronco y bárbaro ya despertó. Así que mucho cuidado el Primero de Julio. El horno ya no está para bollos….Focos rojos.

NOMBRAMIENTOS.

No hay que olvidarse que estamos en tiempos electorales y de ahí que muy bajita la mano el Gobierno de Chiapas, nombró a dos nuevos Funcionarios, el primero Daniel Flores Navarro, fue designado Titular de Obras Públicas y el segundo Javier Utrilla Galindo, como el mero Chipocles del INEFECH, a los dos se les desea la mejor de las suertes y que la Diosa Fortuna les sonría para que económicamente les vaya mejor que sus antecesores, que salieron bien forrados de billetes y de pobres camaleones, hoy ya “se rozan cuando caminan”… Que les vaya bonito.

CLÍNICA DE LA MUJER.

El Gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró en Huixtla, Chiapas, una moderna y funcional Clínica de la Mujer. Está Clínica contará con todo el personal médico, enfermería, y todo el personal que se requiere para atender a todas las mujeres que necesiten de los servicios de esta Clínica que ya era muy necesaria… Excelente.

NO VOTARAN.

Preocupa, pero ya nada se puede hacer, resulta que cerca de 5 Mil Ciudadanos Chiapanecos no podrán votar por no haber recogido a tiempo sus credenciales de Elector, el plazo para recogerlo se venció el 16 de Abril. Surge la pregunta y las Autoridades Electorales. Lástima todo ese dineral que se irá a la basura. O será que fue Plan con maña…En Fin, veremos.

EL ALCALDE.

Resulta innegable que el CP Carlos Molano Robles, Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, está metido de lleno en sus funciones, es hombre de talacha y talento, por eso a nadie le sorprende que se da muy poco tiempo para el descanso y su familia, pero todo el trabajo en favor de Tuxtla y los tuxtlecos, empieza a florecer. El que no lo quiera ver así, es que para esas gentes “no hay mujer honesta, hombre honrado, ni corbata bonita….Allá ellas y ellos.

DICE WILLY, QUE ES BUENO

CUESTIONAR A FUNCIONARIOS.

Ahora si se voló la barda el Diputado Willy Ochoa Gallegos, al afirmar que es bueno cuestionar a los funcionarios, pero, porque no se cuestiona también a quienes ocupan cargos de elección popular, así la cosa seria más pareja.

DAVID FONSECA.

El Transporte es complejo, pero no imposible de corregir. Hay gentes muy experimentadas en cómo evitar el pirataje en el trabajo, hoy que está en la Secretaria General de Gobierno Carlos Mario Culebro Velasco y que ya estuvo en la Secretaria de Transporte, los transportistas organizados ven en David Fonseca Cartagena, al

transportista, al Líder y al hombre que sabe de cómo poder corregir lo que por años ha sido un problema social y que en gran parte está involucrada la población civil que utiliza el transporte.

JOSEAN, CON TODO El APOYO

DE LOS CHIAPANECOS.

Todo Chiapas vamos y estamos con JOSEAN. No hay vuelta de hoja, la Presidencia la ganará AMLO y la Gubernatura JOSEAN: locatarios, empresarios, ganaderos, campesinos, productores, artesanos, mujeres, jóvenes, de la Costa, Soconusco, Sierra, Frontera y desde luego éste Columnista…Al tiempo.

FINALMENTE.

Preocupante que en Chiapas, según la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE 3.1 Millones de Chiapanecos se niegan a ser funcionarios de Casillas para Presidente de la República… Esto es otro foco rojo.