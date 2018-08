HABLEMOS de Chiapas/NADA QUE REGATEAR/ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ

(PUBLIPECH).-. Pocos, muy pocos tienen el Don de saber y entender la metamorfósis de la vida, sus cambios, sus principios elementales y sobre todo comprender que servir y dar es lo que engrandece al espíritu, el alma y con ello va implícito el dar todo, a cambio de nada.

Así definen el talento, la sencillez, el carisma, la prudencia y la visión política, social, económica, gremial, cultural y transparente del joven dirigente transportista David Fonseca Cartagena, quien tiene presencia social, política y un amplio liderazgo en toda la entidad chiapaneca como líder del transporte en Chiapas.

Hace dos años David Fonseca Cartagena, tuvo la visión de contemplar el panorama político de la entidad y sus protagonistas, sin apasionamientos, sino con plena seguridad y serenidad vio en Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente Electo de México y en Rutilio Escandón Cadenas, actualmente Gobernador Electo de Chiapas, a dos hombres que en opinión de los miles de agremiados y simpatizantes que tiene en su organización transportista, que el destino giraba en favor de éstos dos hombres que daban un sentimiento de esperanza para Chiapas y para México y con ellos decidieron jalar en las buenas y en las malas, acuerparon a ambos personajes, les demostraron la fuerza gremial de los miles de transportistas chiapanecos que tiene el grupo que dirige y representa David Fonseca Cartagena, les organizaron gigantescas reuniones de apoyo y firme compromiso de llevarlos al triunfo electoral.

Quien lo dijera, el tiempo pasó y toda esa fuerza transportista de David Fonseca Cartagena y la Visión que tuvo hace dos años antes, y de aquel primer encuentro con el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, hoy se ve cristalizado y florece a la luz de todos… Vendrán Tiempos Mejores…. Al tiempo!

POLAKITA CALIENTE.

En la reciente visita que hizo el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, al Poder Judicial, tajantemente dijo: “Nadie por encima de la Ley”, en esa misma visita, hizo suyo el compromiso con las Leyes; al tiempo de afirmar que el objetivo es que cada rincón de Chiapas se haga justicia “Pronta y Expedita”. Si lo dijo el ya casi Gobernador Constitucional de Chiapas REC, va en serio, ya deben poner sus “barbas a remojar” Magistrados, Jueces, Fiscales Regionales y sobre todo las y los Fiscales que antes eran Agentes del Ministerio Público, quienes a lo único que se han dedicado es al “Peine”, al tráfico de influencias, “nadar de a muertitos” y entorpecer la buena marcha de la Justicia, dejando para mejor ocasión la integración y la agilización de las hoy llamadas Carpetas de Investigación. A dónde está más acentuada la corrupción es en los Juzgados y Fiscalías Regionales de la Costa, Soconusco y Sierra-Fronteriza de Chiapas, en esas zonas campea la más descarada Corrupción, entre Jueces, Fiscales y los propios policías, ya no se diga del trato déspota, altanero y soberbio con el que se conducen estos personajes que ni ellos ni ellas mismas no saben nada del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de los Juicios Orales…..!No Manchen¡…..EDUCACIÓN: Ya empezó el negro y brutal peregrinar de Jóvenes, Hombres y Mujeres que acaban de concluir sus estudios profesionales como Licenciados en Ciencias de la Comunicación (Periodistas), Abogados, Médicos y otras carreras que están sumamente saturadas y no hay campo de trabajo, únicamente para los hijos e hijas de papi que ocupan sin merecerlo, altos cargos dentro de la Administración Pública y la Política, para los demás ¡Ni maíz Paloma!. Luego entonces, ¿Por qué? La Secretaría de Educación Federal y Estatal no cancelan esas Carreras, en las Universidades “Patito” que abundan en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Villaflores, Comitán y otras importantes Ciudades de Chiapas…..Bisnes, son Bisnes, y sino que se demuestre lo contrario…..TIEMPOS PARA LLORAR.-Mujeres y hombres están sufriendo el Flagelo de la Miseria, hambre y pobreza más debajo de la extrema, ¡no hay empleos! Y si los hay, son sueldos de 60 Pesos Diarios y una comida al día, con un horario de 10 a 12 horas, esto se recrudece en la antes Bella y Hermosa Ciudad de Tapachula, que hoy en el Gobierno de Neftalí del Toro Guzmán, está convertida en una Ciudad Sucia, llena de baches, Sin Agua Entubada, con un enorme y gigantesco Basurero a la entrada de la Ciudad, frente a la Tienda Chedraui y Frente al Mercado San Juan…Ah ¡pero eso sí, Neftalí del Toro Guzmán bien puede presumir que antes de concluir su mandato, dejará a una Tapachula convertida en una Cantina Gigantesca, con la más alta inseguridad y con la insoportable Delincuencia y lo peor de todo que no ha podido o no ha querido mover un sólo dedo para evitar la llegada a Tapachula de Miles y Miles de Migrantes que en su mayoría sólo llegan a Tapachula a delinquir, matar, violar mujeres, robar en Casas Habitaciones, asaltar a transeúntes, y en su mayoría, mujeres que supuestamente vienen a trabajar como Meseras, cuando en realidad a lo que se dedican es a la Prostitución, Drogadicción y a la venta y consumo de todo tipo de Drogas. Cuando Vaya a Tapachula, Verá que me quedé corto!…¡Sésgate Negra!….ESTAFADORA.- Allá en el Municipio de Tonalá apareció una mujer estafadora que se hace llamar Polett Sol, quien con engaños y

mentiras está engañando a los vecinos de Barrio Nuevo, que resultaron afectados con el temblor del 7 de Septiembre del 2017, entre otras cosas les dice que les gestionará recursos para que reconstruyan sus viviendas, aparte de que les ofrece varillas, laminas y cemento, para ello les pide 10 Pesos para Pasajes y después que los tiene en la olla del engaño les pide Mil pesos a cada Persona que ha caído en sus mentiras argumentando que va de parte de la SEDATU y el FONDEN, cuando en realidad éstas dos dependencias a la fecha, no ha hecho nada en favor de los damnificados…..¡Chúpale!…DOÑA JULIA MARTINEZ GOMEZ DE RODRIGUEZ.- A nombre de mis Cuatro Hermanitos Profesores Cecilio y Gilberto, Licenciada en Administración Financiera y Bancaria Lourdes y de Reyna Esther Rodríguez Martínez, Secretaria Ejecutiva a mucha honra, y en el mio propio Armando Rodríguez Martínez Periodista, Abogado Titulado y Maestro de Derecho Constitucional y Amparo, agradecemos a DIOS Padre, DIOS Hijo y DIOS Espíritu Santo y a la Virgen María, el habernos dado una Madre Amorosa, Trabajadora, Ejemplo de Mujer y como Persona, ya que con sus Consejos y muy buena Educación(la del Hogar, no la de las Escuelas o Universidades), logró sacarnos adelante, junto con nuestro Padre, su esposo. Mi Madre Doña Julia Martínez Gómez de Rodríguez, se casó con nuestro Padre Gilberto Rodríguez Bautista, con quien formó un hogar lleno de amor y respeto. Siempre nos enseñaron el Amor a Dios, la Bondad y la Misericordia, tal vez por ello los 5 hermanos no padecemos de envidias, ambiciones, soberbia, arrogancia o petulancia. El Viernes 7 de Septiembre de 1984, mi Madre Doña Julia Martínez Gómez de Rodríguez, falleció víctima de un Infarto Fulminante al Corazón al no resistir, ver como una Caudalosa Corriente de Agua, penetró al patio y a la Casa donde fue nuestro Hogar. Desde aquella fatídica madrugada del 7 de Septiembre de 1984, para los Rodríguez Martínez, la vida ya no volvió a ser igual, pero gracias a Dios seguimos vivos y muy unidos, Descanse en Paz, mi Santa Madre, Hoy, yá hay Nueras, El Yerno Arturito, Nietas, Bisnietos y toda una dinastía que siguen el ejemplo de la sencillez que nos dejaron mi Madre Julia y mi Papá Gilberto Rodríguez Bautista, quien lamentablemente falleció, años después de mi Madre. Todas las flores del recuerdo para quienes nos dieron la Vida. Gracias Mami.

CARLOS MORALES VAZQUEZ,

BUSCANDO AFILIAR A LOS

TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO

DE TUXTLA GUTIERREZ, AL IMSS.

Excelente, generosa y muy humana la acción que pretende llevar a cabo el Presidente Municipal Electo de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, al estar buscando los caminos adecuados que lo lleven a la Afiliación de todos los Trabajadores de la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A Carlitos, le recuerdo que cuando fue Gobernador de Chiapas Roberto Albores Guillén, se acercó directamente al entonces Director General del IMSS Genaro Borrego Estrada, con quien firmó un Contrato que beneficiaba con Servicios Médicos, Medicinas, Hospitalización, Embarazos, y otras Prestaciones Económicas y Sociales que proporciona el glorioso y muy eficaz Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a todos los trabajadores del Gobierno del Estado de Chiapas.

Para hacer realidad lo que pretende el Alcalde Electo de la Capital de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, mucho tuvieron que ver el entonces Delegado Federal del IMSS en la entidad Chiapaneca el inolvidable Licenciado Don Alberto Candia Muñoz y el Sub Delegado del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, el eficaz y talentoso Licenciado Juan Antonio Castro Gazca, el sabe mucho y si no ando mal, me parece que se encuentra trabajando en la Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado. El Licenciado Alberto Candia Muñoz, lamentablemente hace algunos años dejó de existir, pero aún así lo seguimos recordando con admiración, respeto y mucho cariño. En este caso y por el bien de la humanidad, se aplaude la pretención del Licenciado Carlos Morales Vázquez…..Al tiempo!

FINALMENTE.

-“LA PRENSA no sólo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más atractivo del progreso y de la civilización”: FRANCISCO ZARCO.

-“La situación económica y social de Chiapas, es preocupante”: RUTILIO ESCANDON CADENAS, Gobernador Electo de Chiapas.

FACEBOOK:

hablemosdechiapasarmandorodriguez@hotmail.com

Por razones de tiempo, no contesto correos electrónicos únicamente llamadas y mensajes a mi celular.

Gracias por su lectura.

Les proporciono mi número celular

Tuxtla Gutiérrez: 961-244-28-61;

…Pero mejor nos vemos hasta mañana Dios Mediante.