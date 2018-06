Habrá 6 casillas especiales en TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Tuxtla Gutiérrez, tendrá seis casillas especiales para votar para presidente de la República, confirma el presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), distrito nueve; Efraín Lastra Everardo, mismos que una de ellas será itinerante.

La primera casilla especial estará ubicada en la Universidad Valle del Grijalva (UVG); la segunda en el interior del Salón SUTERMS, frente a Plaza del Sol; la tercera en el lugar que ocupó el restaurante biocafé en el Centro Cultural Jaime Sabines, conocido como 5 de mayo.

La cuarta frente al estacionamiento de Plaza Poli fórum, donde están unos comercios; la quinta en el libramiento Sur, en las instalaciones de una tienda denominada “Tienda Amiga”, en cada una de ellas a partir de las 8 de la mañana, hasta que concluyan las boletas.

La sexta y última, además de especial, es peculiar; porque se instalará al interior del hospital del ISSSTE “Dr. Belisario Domínguez”, donde solo podrán sufragar los médicos de guardia y todo el personal, además de enfermos y familiares de estos; para eso, se pasará de cama en cama para tal acción.

Este programa es piloto, de resultar, podrá repetirse no solo en la capital Tuxtla Gutiérrez, sino además en otros municipios como San Cristóbal de las Casas y Tapachula, por el número de ciudadanos con que cuentan cada uno de estos lugares, es de mencionar que se está de igual forma atendiendo otras opciones.

Por otro lado, el INE también ha comentado que habrá una casilla especial, para quienes son del municipio de Chenalhó, ellos para poder emitir su voto, en San Cristóbal de la Casas, como una opción, aunque no será para presidente municipal, ya que será el único municipio donde no se realice comicios.

Las casillas estarán instaladas cercanas a lugares públicos, generalmente parques, escuelas, esquinas, comercios; donde antes también se ha tenido presencia o cercana a ellas, la movilidad es poca, esto, solo en caso de que la ciudadanía así lo haya solicitado en tiempo y forma.

Para ejercer el derecho al voto el ciudadano tienen que estar en la Lista Nominal de Electores y contar con su credencial para votar vigente, hoy el INE ha puesto a disposición de los ciudadanos, vía internet, la lista y con ello, conocer si se encuentra para poder emitir su voto.

El único documento que se tiene que llevar el día de la elección es la credencial de elector con fotografía reciente, no se requiere de nada más; salvo si la persona es invidente podrá acompañarse de una persona de su confianza para poder dar la documentación que corresponde ante los funcionarios de casilla.