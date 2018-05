Hacen público patrimonio de burócratas

REORMA / César Martínez

Cd. de México (06 mayo 2018).- La organización Data Cívica hizo en cuatro meses lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que tardaría 221 días y costaría más de millón y medio de pesos: presentar en un formato abierto las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios federales.

Mónica Meltis, directora de Data Cívica, explicó que la idea surgió luego que un ciudadano le pidiera a la dependencia, a través de una solicitud de información, presentar en un formato accesible todas las declaraciones registradas en Declaranet.

La Secretaría de la Función Pública respondió que Declaranet no es una base de datos, y que construirla tardaría 221 días naturales y tendría un costo de un millón 560 mil pesos.

Mañana, Data Cívica presentará la página 1560000.org, en la que dará respuesta a la solicitud del ciudadano.

“Lo que nosotros hicimos fue descargar más de 2 millones 600 mil PDFs y con un algoritmo los transformamos en formatos de base de datos, y luego las pusimos en este portal, para que la gente lo pueda explorar”, comentó Meltis.

“Tardamos cerca de tres meses, bueno, diría 4 meses de trabajo de dos programadores, dos analistas de datos y un diseñador, y sin duda nos costó menos que un millón y medio de pesos”.

Hasta ahora, agregó, si alguien quiere hacer el seguimiento de las declaraciones patrimoniales de una persona a lo largo de su vida laboral en la función pública debe conocer de antemano esa trayectoria, buscar específicamente esos cargos y descargar, una a una, sus declaraciones en un formato PDF, que no es editable.

“Lo que nosotros hicimos fue facilitar ese proceso, puedes hacer esa trayectoria sin la necesidad de bajar todos los PDF y te los baja en un formato CSV, que es un formato para Excel”, detalló Mónica Meltis.

En la página 1560000.org, al buscar el nombre de un funcionario aparecerá un sólo archivo con todas sus declaraciones.

En total, Data Cívica sistematizó las declaraciones de cerca de 400 mil funcionarios de más de 2 mil dependencias.

“Lo importante de este tipo de trabajos es que se trata de un ejemplo de cómo creemos, desde la sociedad civil, que (las autoridades) pueden generar este tipo de plataformas si realmente quisieran que fueran transparentes y abiertas”, comentó.

“La respuesta que dio la Secretaría de la Función Pública es inaceptable, no aporta en términos de transparencia; si bien esa información es pública, está opaca, en tanto que no podemos generar información para contrastarla”.