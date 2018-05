Hacer productivo al campo, mi compromiso: Aguilar Bodegas

Chiapa de Corzo, Chis., 8 de mayo.- El compromiso con los hombres del campo chiapaneco del candidato del PAN, PRD y MC al gobierno del estado, José Antonio Aguilar Bodegas, es hacerlo productivo ampliando los sistemas de riego, la asistencia técnica y la tecnología.

Así lo dejó establecido al sostener encuentros con organizaciones ejidales de los municipios de Chiapa de Corzo y Berriozábal, criticó las presiones que a través de las instituciones federales como la Sagarpa están haciendo a los campesinos para obligarlos a respaldar a candidatos del PRI, ante lo cual los convocó a no dejarse amedrentar.

“Tenemos un gran compromiso con el campo y desde el gobierno vamos a hacer que las familias vivan mejor”, sostuvo en la plaza del ejido Juan del Grijalba, en donde las chiapanecas le dieron la bienvenida.

Aguilar Bodegas afirmó que Chiapas tiene que cambiar y para ello ofreció un gobierno responsable para restablecer el orden, en donde se aplique la justicia y haya seguridad para todos para trabajar y producir, aclarando que en los próximos días acudirá a la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, una colonial ciudad, emblemática para el turismo.

Señaló que el voto de los ciudadanos hará que se logre el cambio en los comicios del 1 de julio y pidió que no se dejen amenazar ni amedrentar, porque “no les pueden quitar los programas a los que tienen derecho”.

“Comprometo un gobierno de prioridad para los campesinos; por eso vine aquí a hacer un compromiso con ustedes, porque no es posible que tengan tierras al lado del agua y no puedan tener riego”, sostuvo.

Hizo un llamado a votar en forma consciente por los candidatos de la coalición “Por México al Frente”, desde el presidente de la República, Ricardo Anaya, a senadores, diputados federales y gobernador, quienes tienen un alto compromiso con México y con Chiapas.

Asimismo ofreció cambiar el sistema de salud no solamente para curar, sino para prevenir las enfermedades, pero también que las clínicas y hospitales cuenten con medicamentos y médicos que atiendan a la población.

También contar con un gobierno transparente, honesto, sin complicidades ni influyentismo para servir a los chiapanecos.