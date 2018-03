Hay ejemplos claros para no negar las elecciones por usos y costumbres en Chiapas: Jaime Martínez Veloz

ASICh

Jaime Martínez Veloz, ex comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, señaló que en Chiapas hay ejemplos claros de reconocimiento de que no se pueden negar las elecciones por usos y costumbres; esto lo ha demostrado el PRI en el estado en sus procesos internos.

Consideró que si todos los partidos políticos aportaran su cuota de tolerancia y de apoyo a lo que deciden los pueblos originarios para elegir a sus autoridades municipales, con lo que se avanzaría en la representación de los mismos en los distintos órdenes de gobiernos y en las cámaras de diputados.

Dijo que en estos momentos hay cuando mucho tres o cuatro diputados federales indígenas, por lo que la representación política de los pueblos originarios es indispensable a nivel estatal y federal.

Siendo conocedor de la vida de los pueblos indígenas de Chiapas y del país, Martínez Veloz se declara convencido de que eso es lo que puede permitir construir un nuevo proyecto de nación.

Reconoció que hay partido que quieren abrirse y darle la toma de decisión a los pueblos indígenas, sobre todo ahora lo hace el PRI en Chiapas, lo cual es una buena señal porque antes no lo hacía, y esto hay que reconocerlo como una buena iniciativa.

Asimismo, destacó que elecciones por usos y costumbres se realizarán este año en el municipio de Ayutla de Los Libres en el estado de Guerrero, pero los comicios no serán concurrentes, sino se van a celebrar una semana después del primero de julio.

Comentó que primeramente en asamblea comunitaria, en la comunidad Ahuacachahue, de manera transparente los ciudadanos ejercieron la democracia participativa y sus derechos humanos a la libre determinación, para elegir a los miembros del próximo órgano de gobierno municipal.