Herrera y Layún llevan al Porto a semis en la Copa de Portugal

Guimaraes, Portugal – Con goles de los mexicanos Héctor Herrera y Miguel Layún, el Porto avanzó a las semifinales de la Copa de Portugal tras vencer como visitante 2-1 al Moreirense.

Porto dominó desde el arranque del encuentro y consiguió abrir el marcador apenas a los ocho minutos del partido, cuando Herrera dio un pase a Tiquinho, y acompañó la jugada desde el medio campo para después ser asistido por el propio delantero brasileño y definir bombeado ante la salida del arquero.

El conjunto de los dragones continuó en busca de ampliar la ventaja, Miguel Layún fue el encargado de anotar el segundo tanto del encuentro, luego de aprovechar un mal rechace de la defensa y sacar un disparo dentro del área con la pierna derecha que el arquero Jhonatan no pudo detener.

Al inicio de la segunda mitad, el conjunto local dio entrada al ex delantero de Tigres, Edno Cunha, quien logró marcar el gol del descuento para su equipo, pero no le alcanzó para empatar el partido y mandarlo a la prórroga.

Tanto Jesús Manuel Corona como Diego Reyes no tuvieron actividad en el partido de copa de este jueves, mientras que Herrera y Layún disputaron los 90 minutos en la victoria de su equipo. Con este triuenfo, el Porto supera los cuartos de final de la Copa de Portugal, y tiene como posibles rivales en la siguiente ronda al Caldas SC, Desportivo Aves y el Sporting de Lisboa.