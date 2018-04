“Hidra capitalista” impedirá gobierno de AMLO: ‘Galeano’

Agencias

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La hidra capitalista “está enloquecida, va por todo y por todos” y no va a permitir gobiernos encabezados por gente como Luiz Ignacio Lula da Silva y Dilma Ruosseff, en Brasil; los Kirchner, en Argentina; Rafael Correa, en Ecuador; Evo Morales, en Bolivia, o Andrés Manuel López Obrador en México, afirmó el Subcomandante Galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La izquierda institucional “da por seguro” que a Donald Trump, presidente de Estado Unidos; a Michel Tener, de Brasil, y a Mauricio Marcri, de Argentina, “va a seguir un López Obrador al sur del río Bravo. Lo están dando por sentado, aunque ese López Obrador sea muy mesurado y prometa todo y que ahorita se esté peleando con (Carlos) Slim por el aeropuerto, que si se hace o no y la prensa aprovecha para atacarlo y todo eso”, dijo.

Al hablar en el Conversatorio titulado “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?”, agregó que a quienes plantean la opción de reforma -que daría “un respiro”- o revolución -que “no hay que nadarse con medias tintas”-, los zapatistas proponen que “ni reforma ni revolución, sino supervivencia, o sea: resistencia y rebeldía, porque el capital va por todo y no va a permitir Lulas, ni Dilmas, ni Kirchner, ni Correas, ni Evos, ni López Obrador, ni como se llame cualquier cosa que ofrezca un respiro”.Comentó que si algún aspirante presidencial o gobernante ofrece al capital “un respiro” y pide que lo apoyen, “no lo van a permitir. Y una cosa es prepararse para ese respiro y otra para una persecución sanguinaria, sádica, voraz, con un apetito fuera de toda lógica que no habíamos visto”.

Abundó: “Nosotros decimos que ahora la hidra está enloquecida, va por todo y por todos. Esas son las reflexiones, lo que saco de todo porque es lo que enfrentan los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de las redes y de otras organizaciones con las que topamos que dicen: ‘pues es que si nos ofrecen un respiro hay que tomarlo’ y otros dicen que no, que vámonos por todo. Y nosotros les decimos que no va a ser posible ese respiro”.

Galeano aludió a las exposiciones de Gilberto López y Rivas y de Alicia Castellanos, quienes momentos antes alertaron de que en México “se está montando una elección de Estado y no se están preparando para enfrentarlo, que es lo que nosotros señalamos”.

Antes cientos de personas reunidas en el auditorio del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la Tierra Chiapas, con sede en esta ciudad, sostuvo que el EZLN “nunca ha llamado a la abstención en las elecciones, sino a organizarse.

“Nosotros nunca hemos llamado a la abstención. Nunca. Sólo una vez llamamos a un boicot electoral por si quieren buscarlo, durante la Otra Campaña (de 2006), en Guanajuato contra el Partido Acción Nacional (PAN) para presionar la liberación de unos hermanos que estaban presos y los soltaron, pero nunca hemos llamado. Primero, porque si no lo podemos hacer nosotros porque tenemos una abstención forzada, pues ni siquiera tenemos la opción de que vamos a votar o no, y por qué le vamos a decir a alguien vota o no vota. Le tenemos que decir ‘tienes que organizaste’”.