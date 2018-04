Horario de verano, solo de letra

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El horario de verano en Chiapas, no ha sido nuevamente cumplido al cien por ciento por los ciudadanos, solamente lo ejecutan el gobierno federal, estatal, algunas escuelas y algunos ayuntamientos, más la iniciativa privada (IP).

Los ciudadanos del campo, como de las zonas indígenas, no han tomado en cuenta este proceder, según ellos esto no es real, ni es de Dios, por lo tanto, no procede con ellos, de ahí que reconocen que los gobiernos se adaptan a las posiciones de los grupos indígenas y campesinos.

Con la llega del horario de verano, parte de México, adelantado los relojes la madrugada del sábado al domingo de las 2 de la mañana, a las 3, pero dependió de muchos ciudadanos hacer los cambios de manera personal, en el caso de los medios de comunicación el mismo domingo.

De acuerdo con médicos, los ciudadanos dispondrán de una hora menos de sueño, ya que los relojes se adelantan una hora a las 2 horas de la madrugada, pero esto trae repercusión negativa a la salud misma.

El cambio de horario se empezó a generalizar a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y consumir menos electricidad.

Con el cambio de hora, el ahorro en iluminación en los hogares será de unos 300 millones de euros, (6 euros por hogar y 210 correspondientes a edificios e industria), según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Esta medida también tiene sus detractores, que alegan que el cambio de hora genera efectos perjudiciales sobre la salud humana y animal, ligados a la secreción de melatonina, una proteína que regula el sueño.

Los efectos de este cambio en el organismo, aunque leves, tienen su reflejo en la salud. Según los expertos, “las consecuencias son transitorias y leves en la población sana y nuestro organismo solo necesitará tres o cuatro días para acoplarse a este nuevo horario, aunque bien es cierto que algunas estadísticas indican un discreto aumento de la accidentalidad los días posteriores a un cambio de horario”.

Reducir el tiempo dedicado a la siesta y levantarse 15 minutos antes durante los días anteriores al cambio son algunos de los consejos que ayudan a adaptarse mejor al cambio.