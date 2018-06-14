HOY ARRANCA RUSIA 2018

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA
AQUÍ ESTAMOS, ES TIEMPO DE MUNDIAL, CADA 4 AÑOS EL MUNDO SE DETIENE PARA ATESTIGUAR LA GLORIA DEL FÚTBOL. 32 PAÍSES COMPETIRÁN POR LA GLORIA DE LA COPA DEL MUNDO, EL ANHELO DE TODOS.
RUSIA ES LA NACIÓN ENCARGADA DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DEPORTIVO DE MAYOR TRASCENDENCIA, Y QUIERE APROVECHAR ÉSTA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA CONVIVIR CON EL MUNDO.
A LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA DE HOY, SE JUGARÁN LOS PRIMEROS 90 MINUTOS DE LA JUSTA: ENTRE EL EQUIPO ANFITRIÓN Y LA SELECCIÓN DE ARABIA SAUDITA. NUESTRO MÉXICO JUGARÁ EL DOMINGO CONTRA ALEMANIA.
APERTURA DEL VIGESIMOPRIMER CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÚTBOL: RUSIA 2018
RUSIA VS ARABIA SAUDITA
GRUPO A – PRIMER PARTIDO
¿CUÁNDO? HOY 14 DE JUNIO
¿DÓNDE? ESTADIO OLÍMPICO LUZHNIKÍ, MOSCÚ, CAPITAL DE RUSIA
¿A QUÉ HORA? 10:00 HORAS